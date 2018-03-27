中評鏡頭：翻滾吧孩子　拼台灣之光

台中市北屯區仁美國小競技啦啦隊將在3月30日代表台灣遠征新加坡，參與“2018年亞洲啦啦隊邀請賽”，小選手舞技相當到位。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月27日電（記者 林谷隆）台中市北屯區仁美國小競技啦啦隊將在3月30日代表台灣遠征新加坡，參與“2018年亞洲啦啦隊邀請賽”，這支小學啦啦隊成軍不到一年，去年首次參與全台啦啦隊錦標賽榮獲國小組冠軍，進而取得亞洲啦啦隊邀請賽的參賽資格。啦啦隊特別在27日上午在學校示範表演，小隊員們個個精神抖擻，充滿信心，精采表演也令在場的學童們驚呼連連。



國民黨“立委”盧秀燕也特別來到仁美國小，為小選手們加油打氣，期許小小台灣之光們能以好表現，讓世界看見台中、看見台灣。盧秀燕表示，台中市政府一年的預算有1900億，但是用在運動局的經費卻不成比例，未來她若有機會擔任市長，會研擬提高運動方面的預算比例，鼓勵運動風氣。



仁美國小競技啦啦隊在總教練王柏達的帶領下，小朋友克服身體病痛，每天緊鑼密鼓的練習，不僅要克服因練習所產生各種疼痛，更要面對啦啦隊各種高難度動作，如托舉、騰翻等的心理恐懼，小朋友的體能、肌耐力、爆發力等都要有一定的要求，尤其在具備個人動作技能後，還要再融入整體的走位、搭配、協同、合作及團隊的默契，啦啦隊的氣勢和美感才能完整的表現出來。



今年4月在新加坡舉辦的“2018年亞洲啦啦隊邀請賽”共有20逾個國家地區隊伍參賽，台灣有台中市北屯區仁美國小、台中市豐原區艾伯特安親班、新竹市中華大學等三個單位參賽，其中仁美國小報名兩組技巧小組項目，及三組嘻哈雙人組項目，共計11名學生參賽。