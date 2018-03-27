羅智強：“卡管案”馬英九早就預言了

羅智強表示，“卡管案”馬英九早就預言了。（照片：羅智強臉書） 中評社台北3月27日電／台大準校長管中閔聘任案卡在“教育部”兩個多月，前“總統府”副秘書長羅智強在臉書發文表示，其實馬英九很早就預言了，他在今年年初卡管案還沒發生時就說了一句話：“新的威權體制蠢蠢欲動。”



羅智強表示，馬英九一語點中箇中關鍵。不管是卡管中閔，或是護航吳音寧，綠營在建置的都是“新威權邏輯”，卡管案雖經台大三番二次打臉，“教育部”已祭出的殺管金牌都快要追過岳飛收的12面，但蔡政府顯然還沒有收手的打算。這已不是一個台大校長能不能上任的問題，而是他們新威權政權是否會崩於傾刻的馬其諾防線。



以下為羅智強臉書全文：



為了卡管，蔡英文政府一連串的厚顏蠻幹，其實馬英九很早就預言了，他在今年年初卡管案還沒發生時就說了一句話：“新的威權體制蠢蠢欲動。”



一語點中箇中關鍵。



不管是卡管中閔，或是護航吳音寧，綠營在建置的都是“新威權邏輯”，這一股踐踏民主與法治的新威權力量，隨著蔡英文的民調滑落，只會更加粗暴、躁動。



看起來，卡管案雖經台大三番二次打臉，“教育部”已祭出的殺管金牌都快要追過岳飛收的12面了。但蔡政府顯然還沒有收手的打算。



對綠營來說，這已不是一個台大校長能不能上任的問題，而是他們新威權政權是否會崩於傾刻的馬其諾防線。

