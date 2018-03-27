中評鏡頭：南應大時尚設計系畢業秀有看頭

台南應用科技大學時尚設計系畢業展走秀。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月27日電（記者 趙家麟）台南應用科技大學時尚設計學系2018年“跨界”畢業成果展，27日在校內以動態走秀形式展出作品包括袋包、鞋靴及家飾品設計等，台南市皮革公會率理監事參與盛會，邀請這批設計師新生代投入職場、發揮創意。



台南應用科技大學時尚系畢業展，依主題“跨界”發展，展出袋包、鞋靴、梭織及傢飾品設計等皮件類材料為主的作品共294件，除了靜態的作品展區外，還有校園動態走秀，以畢業生的學習成果創造出一場視覺饗宴，吸引數百師生圍觀。



台南市皮革公會理事長魏恒忠率理監事一行多人27日參加時尚設計系的畢業展盛會，他表示，公會橫跨不同的業別包括皮包、皮鞋、皮件等製造與銷售等，他鼓勵學子除了還要繼續求學深造之外，應勇於投入職場。



台南應用科大校長林品章表示，時尚設計與文創息息相關，是產品附加價值的重要條件，並在設計的風格中形成品牌，他期勉畢業生，未來職場上的挑戰，除了個人的專業外，尤重團隊合作。



台南應用科技大學創立於1965年，成立時是台南家政專科學校，歷經專科、技術學院、大學改制更名的不同階段，現有學生約12000人，含蓋生活科技、管理、設計、藝術、旅遊等五個學院，與設計相關的科系就有美容造型、服飾、時尚、室內、多媒體動畫、商品、視覺傳達等學系，其中，時尚設計系是全台首創有袋包、鞋靴、梭織及傢飾品設計的科系，除了專業課程還有相關學程搭配業師授課。