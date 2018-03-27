林佳龍：台日關係像兄弟般合作

民進黨籍台中市長林佳龍27日主持“2018台日藝術博覽會”開幕式。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月27日電（記者 林谷隆）民進黨籍台中市長林佳龍27日主持“2018台日藝術博覽會”開幕式時表示，台中市從“日治時代”就被稱為“小京都”，也是知名的文化城，希望藉由藝文活動能促進台日交流越來越頻繁。他還強調，期待台日關係發展，就像兄弟關係一樣合作，從經濟促進到文化，再以城市為主，展開全面交流。



“2018台日藝術博覽會”由台中市政府與日本株式會社麗人社共同主辦，自27日至29日在台灣大道市政大樓惠中樓、文心樓1樓開展，邀請台日藝術家約30餘位，共同展出浮世繪、日本畫、西畫、工藝繪畫、書法水墨、特殊繪畫、攝影等約170件精采作品。



林佳龍表示，台中是台灣第二大城市，也是被公認為“宜居城市”，從“日治時代”台中就被稱為“小京都”，也是文化城。台中擁有濃厚的藝術氣息，近幾年吸引許多日本觀光客來訪，促進台日交流越來越頻繁，包括今年5月底的台日觀光高峰論壇也將在台中舉辦，而台中歌劇院、亞洲現代美術館、水湳智慧城的綠美圖也都分別由曾獲普立茲克獎的伊東豊雄、安藤忠雄和妹島和世設計，台日的交流透過城市帶動，已有深化的進展。



林佳龍強調，台灣跟日本的交流，透過台中在近期內有幾項活動，包括年底舉行2018台中花博會，也有名古屋等日本城市參展。期待台日關係發展，就像兄弟關係一樣合作，從經濟促進到文化，再以城市為主，展開全面交流。



日本株式會社麗人社長野口和男表示，很開心促成此次台日交流，博覽會第一屆在台北舉辦，吸引超出預期的民眾參觀，希望此次到台中舉辦，也能邀請熱愛藝術的民眾共襄盛舉。而類似日本博覽會的藝術交流，在摩納哥等地都有陸續展開，希望台日藝術博覽會年年都在台灣舉辦，讓藝術在台灣各城市遍地開花。