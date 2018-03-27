高雄拜廟　吳敦義與韓國瑜互動冷冰冰

韓國瑜與吳敦義保持距離。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月27日電（記者 高易伸）中國國民黨主席吳敦義上午赴高雄正氣宮參拜，地方黨部主委韓國瑜雖現身陪同，但二人互動超冷。吳敦義與韓國瑜今日不論是上香參拜、茶敘座談或與廟方合影留念都刻意保持距離，且吳敦義整場眼神都未落在韓國瑜身上，連隨行的組發會副主委林清強想跟韓說上兩句都被韓有意疏離。



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前“差點”登記台北市長初選，韓澄清此舉是以自己去留為賭注，請黨中央重視高雄選區。韓大動作請命要資源，讓黨中央嚇出一身冷汗。



媒體對此詢問吳敦義地方選舉資源不足怎麼打年底選戰？



吳敦義皺著眉頭表示，我們都用非常公平的方式，現在制度黨中央每個月也要借很多的錢，大家一定要努力爭取黨員。黨中央會負責一部份黨工（薪水），其他地方要自籌，我們現在是很刻苦的階段。會前媒體詢問有關前國民黨主席、新北市長朱立倫昨日與國台辦主任劉結一會面僅表示，他今天來拜拜的，其餘的他昨天在台北都講過了。



至於韓國瑜日前意外現身台北市黨部參選台北市長“未遂”一事，高雄藍軍怎選？吳敦義說，他“只看前不看後”，隨即跳上車離去。



韓國瑜上午雖現身陪同吳敦義上香，但除吳抵達現場與韓簡單握手之外，其餘全程零互動。黨中央與地方黨部因為資源等問題有了心結，吳韓二人互動微妙。今日上午隨行陪同的還有組發會副主委林清強、國民黨高雄市議員曾俊傑、黃香菽、童燕珍等人。



吳敦義今日下午二時預計出席前高雄市議會議長陳田錨的追思音樂會。