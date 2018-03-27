蔡接見台旅法推手羅伊斯：願與美在印太合作

蔡英文會見美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午會見美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）訪問團，除肯定對台關係的貢獻，並重申穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石。台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。



羅伊斯為《台灣旅行法》的推動者，昨晚深夜抵達台灣，桃園市長鄭文燦親自接機，上午蔡英文也會見，“立法院長”蘇嘉全更在“立法院”授贈“立法院”“國會”外交榮譽獎章”。“行政院長”賴清德在“立院”答詢更說，羅伊斯讓《台灣旅行法》通過，今天可以撥空來到台灣，他代表“行政院”在“國會”公開的對羅伊斯表達最大的感激。蔡政府高規格對待羅伊斯訪台。



“外交部”新聞稿指出，羅伊斯於26日至28日訪台，此次是羅伊斯主席自擔任眾議院外委會主席以來，連續第六年率團來訪，充分展現對台灣的重視及支持，“外交部”表達誠摯歡迎。



蔡英文致詞時表示，首先歡迎羅伊斯主席再度來台訪問，接著指出，去年9月，羅主席來訪時她頒贈了“特種大綬景星勳章”，表彰羅主席對台美關係的貢獻。此時台美交流又有新的進展，也都是羅主席努力的成果。她代表台灣人民，謝謝羅主席的協助。



她提及，在羅主席積極促成之下，從加州安大略到桃園的中華航空直航班機已經正式開航。很高興羅主席能共襄盛舉，搭乘首航班機訪問台灣。這條航線的啟動，加上台灣加入美國“全球入境”計劃，將使台美的文化、觀光及經貿交流更加密切。



針對羅伊斯大力支持《台灣旅行法》，協助法案順利在美國國會通過，並且獲得特朗普總統簽署生效，蔡英文特別表示感謝，並強調，未來我們將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。



蔡英文認為，從特朗普總統上任以來，台美關係在各個面向持續深化。不僅雙方高層有更多的互動交流、對彼此關切的議題有更密切的討論、共同推動的國際合作計劃也越來越多元。這段期間以來，美國對台灣安全、以及國際參與上，也提供強而有力的支持和協助。

