五礦地產2017年淨利潤大增45%

五礦地產副主席兼董事總經理何劍波。 中評社香港3月27日電（記者 蘭忠偉）五礦地產有限公司於27日披露，2017年公司實現綜合收入119.4億港元，同比增長3.1%；實現淨利潤約14.5億港元，大幅增長45.3%，利潤率同比增長3.5個百分點至12.1%。



整體毛利率大增至34.3%，股東應占利潤大增39.2%



五礦地產2017年業績飄紅，主要得益於公司經營規模不斷擴大、經營質量持續改善和房地產業務毛利率大幅增加。在房地產行業調控深入、企業普遍“增收不增利”的背景下，由於公司著力打造的高利潤產品銷售火爆並結轉入賬，2017年全年，五礦地產實現毛利40.9億港元，整體毛利率大幅增長至34.3%；股東應占利潤達到7.13億港元，大幅增長39.2%；每股盈利為21.3港元。

受益於盈利增長，五礦地產宣布派發末期股息每股6.0港元，同比增長50%。



五礦地產在大力拓展業務的同時，也積極開展財務籌劃，不斷拓寬融資渠道，公司財務表現穩健。截至2017年底，公司的淨資產（含小股東及永續債）達到136.0億港元，同比增長59.1%；持有現金及銀行存款為62.6億港元，同比增長10.3%；另有約45.4億港元的銀行授信額度尚未使用，運營資本充足。