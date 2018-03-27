宣判在即前景不明　巴西前總統盧拉放手一搏　

中評社北京3月27日電／巴西前總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦25日參加多場集會，誓言將彌合國內分歧，呼籲民眾支持他重返政壇。



按照美聯社說法，集會籠罩在盧拉即將入獄的陰影中。法院可能26日作出裁決，讓盧拉在數周內開始服刑。只是，他可以繼續上訴，以獲得參選資格。



上訴法院1月裁決盧拉貪腐和洗錢等罪名成立，入獄監禁12年零1個月。而依照巴西《清白檔案法》，犯有腐敗和洗錢等罪行者不得參加總統選舉，卻不阻止負案、但未結案的公民註冊為候選人。



【“拋棄仇恨”】



示威者們25日在集會沿途燃燒輪胎表達憤怒。在南部聖卡塔琳娜州西聖米格爾市，盧拉的車隊一進入這座城市，就遭遇數百名反對者及其“蛋襲”。



“盧拉，你是小偷！你的歸宿在監獄！”一些反對者高呼。



在西聖米格爾市，反對者向演講台投擲雞蛋，盧拉的安保人員不得不撐起雨傘……



這景象與盧拉當天早些時候演講的內容形成對比。在聖卡塔琳娜州新埃雷欣市，盧拉告訴聽眾：“我做好了回歸準備，拋棄仇恨和苦難，重建這個國家；因為當我們心中有恨，我們無法安然入眠，仇恨讓人們內心燒灼。”



美聯社報道，盧拉近日在巴西南部多場集會不僅吸引追隨者，同樣吸引反對者，雙方不時發生衝突。警方上周末為應對支持者與反對者之間的衝突，動用催淚瓦斯、發射橡皮子彈，用以驅散人群。

