時尚設計畢業生荊煌勛：3成同學願赴陸工作　

台南應用科技大學時尚設計系學生刑煌勛和他的作品“台南三物”。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月27日電（記者 趙家麟）台南應用科技大學時尚設計系畢業展登場，畢業生荊煌勛27日接受中評社訪問表示，同學里約有4分之1至3分之1有意願至大陸工作，但對大陸各地出台的獎勵台灣青年前往創業、就業的政策措施內容並不清楚。



1985年出生的荊煌勛，此次參加的畢業展作品是台南三物，三種造型與功能不同的袋包有共同之處，即透過染印技術，將代表台南的鳳凰樹、蝴蝶蘭、水雉的圖騰印製在上，作品中有他學習設計專業知識的成果，也有他對家鄉台南的情懷。



荊煌勛從高職的廣告設計科，再到台南應用科技大學時尚設計系，他說，這個系的特色是專注於袋包、鞋靴、梭織及傢飾品設計的科系，除了專業課程還有相關學程搭配業師授課。



即將要踏入職場，他說，7年的設計科系求學生涯，他了解到台灣的設計師市場已經處於供過於求的且競爭激烈；相對的，大陸對設計師則是需才恐急，台灣新培育的設計師一代接著一代踏入職場，人才從飽和處往需要的地方去應該也是趨勢。



“有機會的話，我也想到外面闖闖，到大陸也是有意願的！”據他了解，他的同學間，除了獨子或家庭因素之外，約有4分之1至3分之1的人都有願意到大陸或其他地方工作的意願。就他所知，包括遼寧、山東、北京、上海等地都需要台灣設計師協助解決商品設計遇到的一些難題，也有許多台灣設計師已前往大陸發展。



有創業想法嗎？荊煌勛告訴中評社，對於剛要踏入職場的年輕人來說，馬上就創業的人是很少的，畢竟，創業需要一筆資金，這是最困難的地方。再者，多數的社會新鮮人還是希望先多走、多看、多學。至於大陸有許多兩岸青年創業基地向台灣青年招手，他都有聽說，但同學們並沒什麼信息管道來了解這些細則，所以，大陸向台青攬才的詳細狀態並不清楚。



荊煌勛表示，未來，他想走工藝設計的路，這次的畢業展作品，有未來踏入職場、因應市場需求的想像，強調可大量生產、成本便宜、有手作感以及可以客制化的幾個特色來設計，希望每一件出於自己之手的作品能貼近市場性。“學無止盡，我想多往外走，有機會的話，也可以到大陸工作，拓展視野、提升競爭力，至於創業的事，未來再看狀況。”