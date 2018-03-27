李彥宏：無人小巴擬於7月量產　

中評社北京3月27日電／中國發展高層論壇2018年會舉行期間，百度公司董事長兼首席執行官李彥宏表示，在上網時長不再增加、人口不再增加的情況下，互聯網本身的成長需要新動力。人工智能將起到這一作用，成為推動中國經濟的新動能。他透露，百度與廈門金龍汽車合作的無人駕駛小巴擬於7月量產。而預計無人駕駛大概3至5年時間就會真正進入在開放道路運行的狀態。



李彥宏接受新華網記者採訪時表示，在初始階段，完全自動駕駛的車不會在完全開放的道路上行駛。“我們會選擇較為封閉的區域，比如景區、碼頭、公園等，可以首先嘗試起來。目前我們在雄安新區正進行這樣的測試，很多技術尚在討論過程中，並未定案。而關鍵目標是設計怎樣更有利於無人駕駛的圓滿實現。雄安是‘千年大計’，我們與當地政府積極合作，希望共同探索，達成一系列智能產業和服務的試點落地。”



今年政府工作報告要求“加強新一代人工智能研發應用”。李彥宏對此的理解是在過去五年，中國的經濟增長很大程度上受益於互聯網的推動，而未來經濟增長可能要更多依賴人工智能技術的發展。



“因為互聯網本身的發展其實已遇到瓶頸，我國每年互聯網人口增速都低於GDP增速，每個人上網的時間也就是每天3至4個小時，不可能再花更多時間。此外，在發達的電子商務領域，線上零售的推廣成本已與在線下的同類成本相若，甚至更高。種種跡象都表明，互聯網本身的成長需要新動力。我們認為這動力就是人工智能。”李彥宏分析說。



李彥宏認為，人工智能有望在無人駕駛、智能家居等消費端及供給端應用並迅速普及，從多方面推動中國經濟。首先是無人駕駛，目前在開放道路上尚未成熟到可以完全擺脫司機，但這項技術成長速度非常快，每天都會有新進步。隨著時間推移，人們會越來越認識到自動駕駛比人類的駕駛更安全。中國汽車產業的體量是以10萬億計，且無人駕駛涉及到產業鏈的方方面面，包括出行的服務商、汽車的OEM、芯片製造商等。開放平台積聚著全球機遇，能使每個人及各類公司從中受益。

