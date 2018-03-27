哈馬斯加沙軍演　以色列啟動防禦系統　

中評社北京3月27日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動、即“哈馬斯”25日在加沙地帶演習，引爆炸彈並向海面發射火箭彈。



當天夜間，以色列“鐵穹”防禦系統啟動，發射大約10枚攔截導彈。按以色列軍方說法，哈馬斯沒有發射火箭彈，“鐵穹”攔截的應是機槍火力。



【緊張氛圍下軍演】



哈馬斯軍事演習預計持續兩天。25日演習中，哈馬斯武裝人員引爆炸彈、發射火箭彈並用機槍射擊。



當天早些時候，以色列戰機剛空襲哈馬斯在加沙的一處據點，以報復哈馬斯煽動巴勒斯坦人翻越安全圍欄。以色列軍方在聲明中說：“以色列空軍戰機打擊了恐怖組織哈馬斯在加沙地帶南部拉法的一處軍事目標。”



法新社援引巴勒斯坦安全部門消息人士的話報道，伊軍打擊目標是哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅的基地。這次空襲沒有造成人員傷亡。



以色列《國土報》報道，引發以方空襲的是24日夜間基蘇菲姆附近衝突，4名巴勒斯坦人攜帶燃燒瓶越過圍欄，企圖縱火焚燒以色列軍方工程車，造成車輛一定程度受損。他們很快逃離，返回加沙，沒有造成人員傷亡。



以色列軍方在聲明中認定：“昨天（24日）事件是安全圍欄區域發生的最為嚴重情況之一。”



哈馬斯近來在加沙地帶組織大規模反以示威，呼籲加沙居民團結一心，到安全圍欄附近集會、而後向以色列方向遊行。

