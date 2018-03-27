歐美與俄羅斯“外交戰”升級　

中評社北京3月27日電／美國政府3月26日宣布，將驅逐俄羅斯外交官，並關閉俄駐西雅圖領館，以報復俄羅斯涉嫌在英國暗殺俄前特工。同日，法國、德國、意大利等14個歐盟成員國也宣布驅逐俄羅斯駐當地外交官。隨著前特工中毒案持續發酵，俄羅斯與歐美關係急轉直下，雙方已陷入新一輪“外交戰”。



3月4日，俄前特工斯克里帕爾和他的女兒在英國威爾特郡索爾茲伯裡市街頭昏迷，隨後英國警方證實兩人是被一種神經毒劑毒倒。事件發生後，英國隨即表示俄羅斯“很有可能”是此次事件的幕後主使，並在未能拿出有效證據的前提下要求俄羅斯給予解釋。俄方認為英國調查此案的言行不符合法律程序，希望英國公開此案所有資料，如果英方能遵照國際法行事，俄願與英方合作調查此案。此後，英國政府宣布驅逐23名俄羅斯外交官，俄羅斯也隨後宣布驅逐同等數量的英國駐俄外交人員，英俄“口水戰”升級成“外交戰”。



3月22日，英國首相特雷莎·梅與法國總統馬克龍和德國總理默克爾會晤，要求歐盟就此事發出“強硬聲音”。梅把這樁案件提交歐盟春季峰會，歐盟各成員國也在領導人工作晚餐上表示支持英國。隨後，歐洲理事會發表了聯合公報，表示認可英國的結論，稱俄羅斯“極有可能”應為“中毒事件”承擔責任。



23日，歐盟宣布召回歐盟駐俄羅斯大使馬庫斯·埃德雷爾。俄羅斯常駐歐盟代表奇若夫在接受英國媒體採訪時對此表示遺憾，“現在俄歐關係，特別是俄英關係受到嚴重損害。”俄羅斯總統普京強調俄羅斯沒有化學武器，並表示俄羅斯願意在調查案件方面合作，但前提是另一方也有相同意願。24日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，與倫敦方面就“中毒事件”的調查合作尚沒有進展。



目前，英國拿出的唯一“證據”便是在斯克里帕爾的血液中發現了一種名為“諾維喬克”的神經毒劑，並聲稱這種神經毒劑系由蘇聯研製。而俄羅斯駐英國大使亞歷山大·雅科文科則表示，英國這麼快就鑒定出了讓斯克里帕爾中毒的神經毒劑，其結果和動機非常令人懷疑。



對於英俄雙邊關係而言，“中毒”事件無疑讓本已摩擦不斷的英俄關係繼續降溫。此前，英國國防大臣加文·威廉姆森曾在一檔電視節目中明確表示“俄羅斯已經成為英國一個更大的威脅”。他說，俄羅斯正在使衝突升級，最近，俄羅斯派到北大西洋海域的潛艇數量是7年前的10倍，而英國不能任由這樣的國家“擺布”。

