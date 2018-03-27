阿富汗和平進程舉步維艱　

中評社北京3月27日電／3月24日是阿富汗全國開學日。阿富汗總統加尼當天在首都喀布爾表示，該國目前至少1000所學校仍處於關閉狀態。受安全局勢不斷惡化的影響，阿富汗的發展進程依然緩慢，接二連三的恐襲事件讓本已初現曙光的阿富汗和平進程再次陰雲籠罩。



23日，阿富汗南部赫爾曼德省首府拉什卡爾加市發生一起自殺式汽車炸彈襲擊事件，造成至少10人喪生、35人受傷。這是一星期之內阿富汗發生的又一起恐怖襲擊事件。兩天前，阿首都喀布爾一處集市發生自殺式爆炸襲擊。據阿富汗媒體報道，襲擊發生在平民聚居地區，當時大量民眾正在舉行慶祝活動。阿富汗公共衛生部隨後證實，襲擊已造成至少33人死亡、65人受傷。



此前，旨在重啟阿富汗和平與和解進程的第二輪“喀布爾進程”會談在喀布爾成功舉辦，舉步維艱的阿富汗和平進程曾一度出現曙光。來自美國、俄羅斯、印度尼西亞等23個國家和聯合國、歐盟及北約的代表出席會談。會談中，各方明確承諾並支持通過包容性政治進程以結束阿富汗人民所遭受的痛苦。加尼在會上也表示，願在不設前提條件的情況下與阿富汗塔利班組織舉行和談，並稱阿富汗政府願採取停火、承認塔利班組織為政黨等一系列措施，力爭實現和平與和解進程。加尼此番表態與以往立場已有顯著不同，引發外界對於阿富汗和平進程向前推進的憧憬。



之後不久，當地媒體報道稱，阿富汗西部赫拉特省約有70名塔利班武裝分子準備加入和平進程，以換取參與連接土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度四國的天然氣管道工程“塔比項目”。赫拉特省省長拉希米對此表示歡迎，並稱當地政府將在武裝分子加入和平進程後，向他們提供就業機會。



第二輪“喀布爾進程”會談後，阿富汗《喀布爾時報》發表社論指出，“喀布爾進程”會談有望成為該國和平與和解道路的一座里程碑。如果各方能夠認真遵守“喀布爾進程”會談成果並切實開展和平談判，實現全國範圍內可持續安全的希望之光便會點燃。



然而，此後接連發生的多起恐怖襲擊給阿富汗和平進程蒙上了一層陰影，也凸顯了阿富汗和平之路並不平坦。有分析指出，那些真正支持阿富汗發展的塔利班武裝分子應當抓住“喀布爾進程”帶來的和解契機，而對於不願加入和平與和解進程的“好戰者”，阿富汗政府應予嚴厲打擊。此外，國際社會應當繼續支持阿富汗和平與和解進程，切實消除這一進程面臨的外部障礙。阿富汗高級和平委員會官員穆扎法裡表示，和平是阿富汗人民的渴望，實現阿富汗持久和平與穩定發展還需要國際社會各方共同支持和努力。



（來源：人民日報）

