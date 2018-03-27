俄羅斯商場火災敲響安全警鐘　

中評社北京3月27日電／3月25日，俄羅斯西伯利亞南部城市克麥羅沃一家名為“冬季櫻桃”的購物中心發生重大火災。據俄緊急情況部26日發布的最新消息，此次火災已造成64人死亡，50多名傷者送醫。據中國駐俄使館提供的消息，目前暫沒有關於中國公民傷亡的報告。



搜救和廢墟清理工作正在進行中，但因結構坍塌和濃煙等原因進展緩慢。俄聯邦偵查委員會發言人彼得連科表示，消防和刑偵專家正調查引發火災的各種線索，目前可能性最大的原因是違反安全用電規章，導致電網負荷過大，電線短路起火。也有觀點認為，是一名在此游玩的兒童用打火機引燃了彈簧床的海綿墊。克麥羅沃州已宣布為火災死難者舉行為期3天的哀悼。



據俄新社援引當地消防機構一名消息人士的話稱，此次火災的過火面積達1500平方米。火源位於商場兒童游樂場和電影院所在的最高層4層。日前正值俄羅斯春假，事發時當地一所小學的老師正在帶領學生們看電影，火災造成電影院兩個放映廳坍塌，數十名學生遇難。塔斯社援引消息人士的話說，一個電影放映廳裡有約30名兒童，火災發生時大門是緊閉的，現場沒有工作人員試圖組織疏散。一些孩子給家人發信息說，他們“出不去”。



火災發生後，俄羅斯總統普京指示俄緊急情況部長弗拉基米爾·普奇科夫立即飛往火災現場，要求他採取一切措施，調動一切人員和物資滅火救災。俄羅斯總理梅德韋傑夫派聯邦衛生部部長維羅妮卡·斯科沃爾佐娃到現場組織醫療救援工作。目前，火災現場工作人員超過840人，其中680人來自俄羅斯緊急情況部。弗拉基米爾·普奇科夫指出，目前搜救是救援工作中最困難的部分。俄羅斯總統駐西伯利亞聯邦區全權代表謝爾蓋·緬尼亞依洛表示將在27日對地區預算進行修改，以便為火災受害者提供援助。克麥羅沃州第一副州長弗拉基米爾·切爾諾夫稱，在必要情況下，會讓傷者在全國最好的醫院接受治療，會有專門的心理醫生、社會工作者幫助遇難者家庭渡過難關。



當地獻血中心門前排起了長隊，數百名當地居民參加了獻血活動，很多群眾在火災地點附近獻花並擺放各種兒童玩具表示哀悼。俄聯邦偵查委員會克麥羅沃州調查機關已就火災進行刑事立案，並將刑事案轉交給俄聯邦偵查委員會中央機構。目前，調查小組已經從莫斯科出發前往克麥羅沃。彼得連科對俄新社表示，已經有4名涉案人員被拘留，包括公司經理及購物中心承租人等，據推測，後者當時位於著火的中心點。

