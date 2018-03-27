《環太平洋：雷霆再起》登頂北美周末票房榜

中評社北京3月27日電／環球影業發行的科幻電影《環太平洋：雷霆再起》本周在北美上映，周末三天入賬2800萬美元，登上北美周末票房榜榜首。



製作成本高達1.5億美元的《環太平洋：雷霆再起》是2013年的影片《環太平洋》的續集，由斯蒂文·S·迪奈特執導，《環太平洋》導演、今年奧斯卡獎最佳導演得主吉列爾莫·德爾托羅擔任共同制片人之一。影片由英國演員約翰·波耶加、好萊塢男星斯科特·伊斯特伍德等主演，中國女演員景甜也參加了演出。影片講述了面對再次從海底冒出的更加凶猛的怪獸，人類研發出更先進的機甲戰士奮起抵抗的故事。



據統計，《環太平洋：雷霆再起》在北美以外的電影市場表現更為強勁，票房已經突破1.22億美元，全球票房總收入超過1.5億美元。



已經實現北美周末票房“五連冠”的超級英雄電影《黑豹》在上映後的第六個周末失去榜首位置，以三天入賬1665萬美元在北美周末票房榜排名第二。



迄今，這部由迪士尼公司發行、漫威影業出品的電影在北美的票房總收入已經突破6.3億美元，從而超越《復仇者聯盟》成為北美票房史上收入最高的超級英雄類電影。目前，《黑豹》的全球票房總收入已超過12.3億美元。



獅門影業和羅德賽德電影公司發行的《超乎想象》排名第三，周末三天入賬1383萬美元。派拉蒙影業發行的動畫喜劇片《吉諾密歐與朱麗葉2：夏洛克·糯爾摩斯》和華納兄弟影片公司發行的《古墓麗影：源起之戰》分列第四和第五，周末三天分別入賬1060萬美元和1043萬美元。



（來源：新華社）

