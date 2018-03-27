田弘茂告別海基會　談三心化解僵局

海基會董事長田弘茂。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）即將卸任海基會董事長的田弘茂今天下午主持董事會，會中將通過前陸委會主委張小月新任董事長人事案。田弘茂表示，當前雙方互動交流確實存在瓶頸，但只要秉持著耐心、善心與誠心，一定可以找出雙方繼續向前互動的新路徑，建立新的模式。



他也對當前的美中台關係提出看法，他說，美國總統特朗普在日前簽署台灣旅行法案，開啟台美高層互訪的大門，連帶地引起中國大陸強烈的反彈，後續情勢發展，以及對兩岸關係可能造成的衝擊，確實值得高度關注、審慎因應。



海基會下午舉行第十屆董事會第二次聯席會議，由於田弘茂即將卸任，不少出席的董監事成員都和他握手祝福，他也感謝董監事在他上任561天來的支持；下午董事會一開始，張小月尚未出席，海基會表示，要等通過張小月的新任人事案後，董事會才會由張小月繼續主持，田弘茂會先行離場。



田弘茂在開會之初依例致詞，他指出，兩岸關係涉及層面非常複雜，中國大陸在“中共十九大”及“兩會”之後，新領導班子已確立，習近平的“新時代思想”意在落實新型大國關係，對行之有年的當前國際秩序造成影響，對兩岸關係發展同樣會帶來全新的挑戰，值得共同密切關注。



他表示，蔡英文於2016年520就職後，持續向中國大陸釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐漸化解歧見。他要呼籲大陸政府新的領導班子，能以開闊的胸襟與創意的思維來促進兩岸關係未來的發展。畢竟兩岸關係的和平與穩定是大家共同追求的目標，亦是這一代人的責任。他也深信持續的釋放善意，營造友善的對話環境，終能開啟雙方的對話與合作，造福兩岸人民。



他指出，海基會自1991年成立以來，歷經兩岸關係各種波折起伏，當前雙方互動交流確實存在瓶頸，但只要秉持著耐心、善心與誠心，一定可以找出雙方繼續向前互動的新路徑，建立新的模式。他也相信，不管任何時候兩岸恢復交流和協商，海基會都有充分的準備。



田弘茂也針對當前國際情勢說，2018年的東北亞局勢，依然面臨高度的潛在風險，美國總統特朗普領導下的美國外交政策與作為令人有反覆不定的感覺，北朝鮮領導人金正恩以發展核武做後盾的行事作風，更是光怪陸離，導致朝鮮半島情勢時緊時鬆，充滿高度不穩定性。最近美中兩國關係也顯示惡化跡象，雙方走向所謂“貿易戰爭”的可能性日漸成形，未來美中與美朝關係的發展，有待近期高層會談後才能更加明朗。



他表示，美國華府最近高層人事異動，顯示特朗普決心解決貿易逆差問題，並預備針對中國大陸在內的順差國家採取制裁措施，導致引發美中兩國政經衝突。特朗普在日前簽署台灣旅行法案，開啟台美高層互訪的大門，連帶地引起中國大陸強烈的反彈，後續情勢發展，以及對兩岸關係可能造成的衝擊，確實值得高度關注、審慎因應。