人民幣對美元匯率中間價上漲377個基點

中評社香港3月27日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，27日人民幣對美元匯率中間價報6.2816，較前一交易日上漲377基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年3月27日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.2816元，1歐元對人民幣7.8218元，100日元對人民幣5.9540元，1港元對人民幣0.80047元，1英鎊對人民幣8.9389元，1澳大利亞元對人民幣4.8654元，1新西蘭元對人民幣4.5824元，1新加坡元對人民幣4.7994元，1瑞士法郎對人民幣6.6446元，1加拿大元對人民幣4.8885元，人民幣1元對0.61974馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.1222俄羅斯盧布，人民幣1元對1.8542南非蘭特，人民幣1元對171.63韓元，人民幣1元對0.58490阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.59715沙特里亞爾，人民幣1元對40.0029匈牙利福林，人民幣1元對0.53977波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9517丹麥克朗，人民幣1元對1.3034瑞典克朗，人民幣1元對1.2220挪威克朗，人民幣1元對0.63155土耳其里拉，人民幣1元對2.9199墨西哥比索，人民幣1元對4.9586泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.3193。



分析人士指出，人民幣對美元匯率跳升的主要原因是美元指數超預期的疲弱導致投資者拋售美元的動力突然增大，而流動性較差的市場大環境則起到了推波助瀾的作用。