賴清德：促轉會若通過台幣改版　央行配合

賴清德（右）與楊金龍。（中評社 黃筱筠攝） 林德福質詢賴清德關於新台幣是否改版問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）“中央銀行”總裁楊金龍日前表示，若促進轉型正義委員會通過並能明確指認，台幣鈔券、硬幣上的圖案是權威象徵、必須改版，央行將“依法行政”。“行政院長”賴清德下午在“立法院”表示，促轉會依法成立，所做決定當然有法律效益，但也不必揣測促轉會對於新台幣要不要改版的態度，但若促轉會通過要改版，那“中央銀行”配合也是應該。



賴清德是在答覆國民黨“立委”林德福質詢時，做上述回應。



“中央銀行”總裁楊金龍日前赴“立法院”業務報告曾表示，如果促進轉型正義委員會（促轉會）認定新台幣的圖案是威權象徵，決定要改版，“央行”會依法辦理。但第二天又透過央行澄清，目前使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。



林德福質詢問到，促轉會若做出改版新台幣，“央行”是否為主管業務？楊金龍表示，印製是“中央銀行”的業務。賴清德強調，目前“行政院”或是“央行”沒有改版新台幣計劃。



林德福說，對於楊總裁說法不以為然，已經棄守對印幣的專業。楊金龍也說，事實上，就新台幣改版，依照前總裁彭淮南的決定，到現在都沒改變。



林德福不滿說，那促轉會一旦決定要改，是否會配合改，但改一次要花新台幣5百億元，一定會被罵敗家子。楊金龍強調，促轉會目前對新台幣圖案沒有明確規定。



林德福問若促轉會決定，誰有權否決？賴清德說，促轉會依法成立，做成決定當然有法律效益，不必去揣測促轉會對於新台幣要不要改版，如果促轉會通過要改版，那“中央銀行”配合也是應該。



賴清德再次強調，目前沒有改版計劃，也不必推測促轉會決定，就算真的要改版，也不可能一下子全部換成新的。



林德福不滿說，不是促轉會講什麼就要配合，這樣不對，今天讀中正國中、中正國小，那些畢業的人做何感想？不是促轉會做什麼就配合？賴強調，促轉會目前還沒有成立。