星島：增資解商界憂　解積金對沖死結

中評社香港3月27日電／僵持多年的取消強制性公積金與遣散費及長期服務金對沖安排，政府嘗試拋出新方案，遭商界批評為過分向勞方傾斜。預計有關角力期內不易擺平，政府還須努力尋求新的突破。



星島日報今天社論說，現時僱員退休或遭遣散，僱主所供的強積金，可以用來抵消須向僱員支付的長服金和遣散費，多年來，被對沖的強積金供款超過三百億元，一些極端例子顯示，有僱員被“沖”掉了九成長服金和遣散費。打工仔退休時怨聲載道，勞工團體不斷爭取撤銷這項對沖安排，但是商界強烈抗拒，原因是會大幅增加成本，對中小企的經營壓力特別大。



行政長官林鄭月娥在上屆政府擔任政務司司長後期，就曾經形容取消強積金對沖是自己面對的“三座大山”之一，到她角逐行政長官，更以此為政綱，來爭取在選舉委員會中具相當議價能力的建制派委員支持。現在到了她要兌現選舉承諾的時候。



僱員退休福利續被沖掉



取消強積金對沖涉及重大勞資金錢利益，勞工顧問委員會經過多年的討價還價過程，勞資雙方代表都未能夠達成共識，以致實施無期，一批又一批打工仔這幾年繼續眼巴巴望著自己的退休福利被“沖”掉。



上一屆政府為了換取勞資讓步，願意作出財政承擔，去年初拋出折衷方案，當中的三大元素，包括不具追溯力，即僱主在建議實施日期前的強積金供款將獲“豁免”；其後的遣散費或長服金款額，由目前服務滿一年可獲每月工資的三分二作為補償，下調至每月工資的一半；政府並會在十年過渡期內分擔僱主為此承受的部分額外開支，由初時的補貼五成逐步降至零補貼，方便僱主適應，當時估計涉及公帑七十九億元。