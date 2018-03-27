高雄市鬧區警匪駁火　查獲衝鋒槍達姆彈

中評社台北3月27日電／高雄市保大特勤中隊施姓與余姓員警今天查獲罕見具腳架衝鋒槍等槍械，以及包括殺傷力強大的達姆彈等子彈305發，幸而犯嫌槍枝卡彈，否則後果不堪設想，特勤警生死一瞬間。



中央社報道，高雄市警察局保安大隊特勤中隊施姓與余姓員警凌晨3時許巡邏至高雄市大順路與鼎山路口時，發現陳姓男子駕駛白色自小客車違停相當可疑，準備攔查時後座陳姓男子突然持手槍指向警方。



由於當地是鬧區，附近也有24小時營業的大賣場，員警不敢掉以輕心，先將對方逼到路邊，喝令棄械下車，但對方不為所動，員警先發制人開火22槍壓制，再逮捕陳姓駕駛與副駕駛座洪姓男子，而持槍指向員警的陳男胸部中彈，經送醫後不治。



警方事後清查，從車上起獲4把手槍、2把衝鋒槍、305發子彈和1顆玩具手榴彈與裝滿彈匣的戰術背心，陳姓駕駛持有的手槍子彈10發已上膛，後座陳男持有2把手槍和子彈30發，讓員警嚇一跳。洪男等3人都有槍砲、毒品等前科。



案發當時，施姓與余姓員警一再大聲要求陳男等3人立即熄火下車，但3人堅持不下車，余姓員警持槍警戒再次喝令下車，在駕駛陳男和洪男下車時，後座的陳男卻突然亮槍朝余姓員警開槍，但槍枝卡彈未擊發。



余姓員警遭突襲，除了在犯嫌車輛左前方開槍反擊及對空鳴槍警告，並大聲警告施姓員警犯嫌有槍。施姓員警見隊員遭射擊，立即開槍壓制對方火力，且先壓制駕駛陳男和洪男，再通報勤務指揮中心支援及通知救護車。



從警約5年的余姓員警25歲，一年多前考進保大特勤中隊，今天突然遭到犯嫌突襲，他當機立斷反擊。這是他第一次執勤遭遇狀況開槍。



余姓員警說，當時只看到對方亮槍，並把槍架在開啟的車門上準備射擊，他第一時間反應後退開槍及找掩護。他當時不知對方火力，事後被對方強大火力嚇一跳。



特勤中隊員警事後檢視查獲的槍彈，其中1把衝鋒槍具有伸縮式腳架，可大幅增加射擊時的穩定度和精準度，警方使用的衝鋒槍目前並沒有這種配件，十分罕見；而達姆彈竟達97發，如果被打中會在體內炸開，殺傷力強大。“現場兩名特勤警有神明保庇，真是命大。”