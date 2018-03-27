德國宣佈驅逐4名俄羅斯外交官

中評社北京3月27日電／德國外交部26日在其網站上發表聲明，宣佈要求4名俄羅斯駐德外交官7日內離開德國，作為對俄羅斯涉嫌在英國殺害俄前特工的回應。



新華社報道，德國外交部發言人在聲明中說，德國政府是在同歐盟和北約盟國協商後作出這一決定的。



德國外交部發言人還表示，日前德國聯邦政府的信息系統受到了網絡攻擊，德方根據當前證據認為攻擊很可能也來自俄方，此次驅

逐俄羅斯外交官的決定也同此事有關。



德國外交部長馬斯26日也發表聲明，表示德國政府決定在俄涉嫌在英國殺害俄前特工事件上支持歐盟和英國的立場。德國將同歐盟和北約盟友密切協調立場，同時願意同俄羅斯開展建設性對話。



據英國媒體報道，俄羅斯前情報人員斯克里帕爾及其女兒3月4日在英國威爾特郡索爾茲伯裡市街頭一張長椅上昏迷不醒。英國警方認定這對父女遭神經毒劑襲擊。英國政府稱，俄羅斯“極有可能”與此事有關。英方隨後要求俄方給出解釋。俄方認為英國調查此案的言行不符合法律程序，希望英國公開此案所有資料。俄外長拉伕羅夫表示，如果英方能遵照國際法行事，俄願與英方合作調查此案。



英國首相特雷莎·梅14日宣佈驅逐23名俄外交官。作為回應，俄外交部17日宣佈驅逐23名英國駐俄外交人員。