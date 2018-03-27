京報：美歐集體驅逐俄外交官之舉很粗暴

美國、加拿大和歐洲國家26日聯手發動驅逐俄羅斯外交官的行動，以此作為對俄羅斯“可能”插手了俄前特工斯克里帕爾和其女兒被毒害事件的制裁。到北京時間27日凌晨，共有包括15個歐盟成員國在內的19個加入了該行動。



斯克里帕爾父女3月4日在倫敦附近的索爾茲伯裡接觸神秘物質後陷入昏迷。英國方面後宣布他們遭到了蘇聯時期軍用級別化學毒劑的襲擊。倫敦並未給出俄羅斯是肇事者的確鑿證據，但認為沒有除俄羅斯採取了這一行動的“其他合理解釋”，因而率先對俄發起了包括驅逐外交官在內的一系列制裁。倫敦還向北約及歐洲盟友求援，並且得到後者的支持。



這是西方世界以懷疑為基礎對俄羅斯發起的指控，有點類似中國人說的“莫須有”。從第三者角度看，西方這樣做的法理及外交邏輯都有缺陷，集體驅逐俄外交官尤其顯得粗暴。它除了在西方與俄羅斯之間播種敵意和仇恨，不會有任何積極作用。



英國方面應當申請由國際組織就案件開展權威的獨立調查，給出讓全世界都認同、被指控者心服口服的結論。現在英國單方面的結論主要是北約和歐盟成員國認，而挺英國的盟友中肯定有些或多或少屬於“認親不認理”。



幾個西方大國一串通，不需經國際法程序，就可以給一個非西方國家“定罪”，對其群毆，這很讓人觸目驚心。冷戰時期西方沒有敢對蘇聯或某個東歐國家這樣幹過，但是現在它們幹得肆無忌憚。這是嚴重威脅世界公平正義的西方霸權主義。



最近這些年，道義在國際舞台上遭到了越來越多的篡改和劫持，根本原因是冷戰後的世界權力體系嚴重失衡，美國及其主要盟國將它們的利益作為私貨塞入了各種以道義為名的國際行動中。西方國家的輿論機構和其他軟力量充分調動了起來，為西方的這一特權搖旗呐喊，百般辯護。



這些年有多個非西方國家遭到西方的集體輿論抹黑及外交打壓，那些國家被扣上“壓迫人民”“獨裁”“種族清洗”等帽子，而它們當中不乏有被冤枉者。



現在美歐這樣蠻橫地對待俄羅斯，讓人看到西方霸權主義正變得更加輕率、不計後果，它對正常國際關係的毒化能力在上升。非西方國家有必要加強團結與協作，爭取建立完全獨立於西方影響的話語權和對各種事務的定性權、裁量權，打破西方對價值領域的壟斷。



做到這一點當然不容易，它顯然需要得到體制性支持。在一個現成的“價值同盟”不存在的情況下，金磚組織和上海合作組織有必要為摸索一個非西方價值共同體的出現多做貢獻。



俄羅斯今天遭遇的事情說不定哪天就會落到別的非西方國家頭上，儘管集體驅逐外交官並不能奈俄羅斯何，但這樣的施壓總歸沒有國際法支持，因而是不公正的。國際社會應當有平衡西方這樣做的力量。



西方不代表世界，它只是這個世界的一小部分。關於這一點，需要有力量振臂一呼，帶動世界上沉默的大多數國家不斷強有力地加以證明。這一次，我們不知道斯克里帕爾案的真實來龍去脈，英國也沒給出足以服人的鐵證。我們明確認為，以不充分調查為依據指控一個國家，不應該被鼓勵，集體驅逐一國外交官更非文明之舉，理應停止。



來源：環球時報