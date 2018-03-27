劉結一：兩岸青年交流將大有可為

中評社北京3月27日電／履新不到一周的國台辦主任劉結一，26日在上海參訪海峽兩岸青年創業基地，並與當地的台灣青年進行座談，聚焦大陸惠台措施，展望未來兩岸民眾的合作機遇。



從企業特色到每月房租，這些從台灣到大陸創業的青年人，向前來參訪的國台辦主任劉結一，講述自己工作和生活的感受。大陸最新發布實施的31條惠台措施，成為大家討論的焦點。



台灣創業青年黃書恒表示：人民的期望其實很簡單，也就是能夠把生活給過好，能夠有持續的一些在經濟上的發展、在事業上的發展。當然我們肯定是認可這個部分的（大陸惠台）措施，而且感覺整個大環境其實對台灣同胞是相對越來越友善，我想這個也可能是大部分台灣人民所期望的。



從2015年至今，國務院台辦先後授牌設立了41個海峽兩岸青年創業基地和12個海峽兩岸青年就業創業示範點，並出台相應的扶持政策，幫助台灣青年來大陸實習、就業、創業，為兩岸青年共同發展搭建平台。劉結一表示，兩岸青年交流面臨非常好的機遇，未來將大有可為。



劉結一表示：二月底我們發布了惠及台灣同胞的31條措施，這個給兩岸同胞的交流，給台灣的企業來大陸投資興業，台灣的同胞來大陸發展創造了良好的機遇。那麼我們也希望能夠有更多的台灣同胞有更大的獲得感，這是一個不斷推進的進程。