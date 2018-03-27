國家廣播電視總局領導班子出爐

中評社北京3月27日電／3月21日上午，國家廣播電視總局召開幹部大會，中組部副部長周祖翼、中宣部分管日常工作的副部長王曉輝出席會議。會議由聶辰席主持。



受中央委托，周祖翼宣布了中央關於組建國家廣播電視總局和領導班子任職的決定，聶辰席任國家廣播電視總局局長、黨組書記，周慧琳、張宏森任國家廣播電視總局副局長、黨組成員。



澎湃新聞報道，周祖翼指出，中央關於組建國家廣播電視總局和領導班子任職的決定，是從深化黨和國家機構改革的全局出發，根據工作需要和領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究作出的決定。



周祖翼對近年來國家新聞出版廣電總局各項工作取得的成績給予了充分肯定，並對國家廣播電視總局領導班子下一步工作提出五點要求：一要深刻認識肩負的政治責任和使命擔當，帶領廣大幹部職工從全局和戰略的高度充分認識這次機構改革的重大意義，把思想和行動統一到習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神上來，統一到黨中央的重大決策部署上來，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。二要以黨和人民事業為重，積極支持改革、衷心擁護改革、自覺服從改革，抓緊完成“三定”和人員轉隸工作交接等任務，守土有責、守土盡責，確保思想不亂、工作不斷、隊伍不散、幹勁不減。三要搶抓改革機遇，加快推進行業資源整合、產業聚合、平台融合，完善公共服務體系，不斷壯大廣播電視宣傳陣地。要牢牢掌握意識形態工作領導權，嚴格廣播電視節目審查制度，善用法治思維、法治方式，推進依憲施政、依法行政，提高廣播電視行業治理體系和治理能力現代化水平。四要深化國際傳播，突出價值導向，改進傳播方式，完善工作格局，積極實施走出去計劃，著力講好中國故事，傳播好中國聲音，增強國際話語權和影響力。五要始終把黨的政治建設擺在首位，扎實推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化，按照中央統一部署開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，建強領導班子，打造過硬隊伍，建設模範部門，營造良好政治生態。



王曉輝指出，深化黨和國家機構改革，是貫徹落實黨的十九大精神的重要內容，是堅持和加強黨的領導，堅持和完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化的重要任務。根據中央決定，在原國家新聞出版廣電總局廣播電視管理職責基礎上組建國家廣播電視總局，充分體現了黨中央對廣播電視工作的高度重視。這次新組建的國家廣播電視總局領導班子的調整配備，是中央從實際出發，根據工作需要研究決定的。

