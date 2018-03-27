普京說大意和玩忽職守是造成克麥羅沃大火主因

中評社北京3月27日電／俄羅斯總統普京27日表示，大意和玩忽職守是導致克麥羅沃大火併引發重大傷亡的主要原因。



新華社報道，普京當天抵達克麥羅沃並召開關於火災救援的會議。普京在會上說，俄羅斯當前在大力解決人口增長問題，卻由於人為原因一下失去這麼多人口。這是犯罪行為，不是戰爭、不是自然災難，而是大意和玩忽職守造成如此重大的傷亡。他同時要求對涉及此案的每一個政府官員的行為進行法律評估。



有官員表示，購物中心租户主要是個體商户並經常更換，目前俄政府又對個體商户實行免税政策，這造成無法對其經營行為進行有效監督。對此，普京說，對個體商户的免税政策並不是相關部門可以放鬆安保監管的藉口，國家機關的職責就是對企業經營行為進行監督並創造一個安全的環境。



俄聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金表示，發生火災的購物中心所在的地方原來是一個糖果廠，2013年改建成購物中心。偵查人員在調查此次火災的過程中發現了很多不合規的證件。



名為“冬天的櫻桃”的購物中心25日發生火災，過火面積約1500平方米。火災已造成64人死亡，目前俄方正加緊調查事故原因，同時在全俄類似購物中心進行檢查，排除火災隱患。



此次火災是俄近年來發生的重大火災之一。2009年12月5日，位於彼爾姆邊疆區首府彼爾姆市一家夜總會發生火災，致150餘人遇難。