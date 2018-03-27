張小月掌海基會　稱非櫻櫻美代子

張小月（右）正式接任海基會董事長。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）海基會董事會今天下午通過由前陸委會主委張小月接任海基會董事長人事案。張小月正式接任表示，當前兩岸沒有溝通協商，但海基會並不是“櫻櫻美代子”（閒閒沒事做）；兩岸間沒有事情是小事，海基會都用最嚴謹嚴肅的態度處理，聚沙成塔、滴水成河，一點一滴累積兩岸善意。



海基會下午先由卸任董事長田弘茂主持第十屆董監事會第二次聯席會議，通過新任董事長人事案後，由張小月進入董事會主持會議，田弘茂先行離去，張小月在董事會結束後也會舉行記者會說明。



張小月表示，過去曾在陸委會任職，參與決策，今後將走到第一線工作，過去在陸委會扮演的角色像大腦中樞神經，現在海基會則像手與腳，日後彼此也將共同合作，推動兩岸關係進展。



她指出，當前兩岸沒有溝通協商，但海基會並不是“櫻櫻美代子”（閒閒沒事做），除了協商外，海基會還有很多服務項目，包括在陸的台灣民眾、在台的大陸民眾都是服務對象，一年相關業務超過35萬件，相關急難救助也是“24小時不打烊”。



張小月說，兩岸間沒有事情是小事，海基會都用最嚴謹嚴肅的態度處理，聚沙成塔、滴水成河，一點一滴累積兩岸善意。海基會扮演橋樑的角色，海基會與陸委會最終的目標是累積兩岸間更多善意、聯繫兩岸和平穩定，讓兩岸關係進一步發展。