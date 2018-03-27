高雄老議長追思會　吳敦義陳菊見面沒說話

國民黨主席吳敦義與高雄市長陳菊分坐在陳田錨議長夫人黃淑惠身邊。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月27日電（記者 高易伸）前高雄市議會議長陳田錨本月7日辭世享壽91歲，陳家今天下午二時在高雄文化中心至德堂舉行陳田錨追思音樂會。中國國民黨主席吳敦義與民進黨高雄市長陳菊等人也前往追悼致詞。



陳田錨兒子陳建東、陳建平僅遵父親遺願，身後事從簡。陳田錨靈堂設置家中，包括馬英九、吳敦義、高雄市長陳菊、高雄市議長康裕成等人先後前往弔唁，陳田錨的骨灰將安置在佛光山。



今日音樂會典雅莊嚴，佛光山南屏合唱團演唱星雲大師做詞的曲目“愛就是惜”，佛光山慧傳法師恭頌星雲大師祈願文，現場近千位與會來賓雙手合掌祈願。吳敦義與陳菊也先後致詞感念陳田錨老議長對台灣民主及高雄市政的種種貢獻。



陳田錨曾任高雄省轄時期第4屆到第7屆議員，並於第7屆擔任議長，高雄市改制“直轄市”後，又再獲選為市議員並連任4屆議長，是高雄市議會任期最長的議長，亦是高雄政壇的精神象徵。



吳敦義與陳菊今日分坐在陳田錨老議長遺孀黃淑惠女士左右，但吳敦義與陳菊兩人並無互動。國民黨副主席曾永權、藍委黃昭順、綠委劉世芳、國民黨高雄市黨部主委韓國瑜等人皆出席。