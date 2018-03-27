為甚麼中國年輕人選擇國產品牌

中評社北京3月27日電／ 中國年輕人不買外國產品，而是選擇國內廠家的產品。根據瑞士信貸銀行股份有限公司 (Credit Suisse)的調查結果，29歲以下的90%多年輕人更願買本國品牌的電器，還有許多其他中國產品。中國年輕人寧願購買國內生產的手機、服裝、體育產品。似乎"中國製造"正逐漸成為受尊敬的標籤。



衛星新聞消息，Credit Suisse在自己的《新興市場消費者調查報告》中，對新興市場以及過渡經濟國家--巴西、中國、印度、印度尼西亞、墨西哥、南非和俄羅斯的消費者偏好進行了分析。中國消費者表現出的愛國情緒最強烈。準備購買國產運動服的人數增至19%，哪怕是其價格高於國外競爭者。那些準備購買國產電子產品和家用電器的人超過三分之二。根據Credit Suisse的數據，受訪者中準備在未來一年半購買國產品牌家用電器的29歲以下的年輕人尤為愛國，超過受訪者中的90%。



中國幾十年來一直是個世界工廠。著名服裝設計師在中國縫製名牌時裝；蘋果公司在中國組裝手機，芬達（Fender）按著許可在中國生產樂器……該名單可以無限地延長下去。一個人不管在哪個國家買甚麼商品，它幾乎總能看到"中國製造"的字樣。另一個問題是，還在十年前中國享譽國內外的本國品牌並不多。那時有些中國人甚至不相信在中國國內生產的外國品牌。例如，有錢的中國人寧願在歐洲購買德國牌汽車，雖然它們的許多部件的組裝正是在中國。



對老一代中國人來說，買外國商品部分原因是因為名牌。但現在情況不同了。市場出現了新一代消費者-千禧年消費者。它們已不再受廣告的誘惑--對他們來說更重要的是商品本身的消費特徵。



中國心理衛生協會會員、"同在心理工作室"創始人、國家二級心理咨詢師肖雪萍在接受衛星通訊社採訪時說："國貨品質的提升雖然是其中一個因素，但是最為重要的原因是，現在的媒體信息和廣告資源已經不再像十幾、二十年前那樣集中。當時一個產品如果要做廣告宣傳，一般都是在集中的電視媒體或者較大的門戶網站進行，人們的接受到的廣告信息也是集中化的。但是近些年，尤其是隨著移動互聯網的發展，年輕人接觸資源、信息的渠道也越來越豐富且分散，使得人的個性化需求得到更多地挖掘。現在的年輕人會根據自己的需要、個性特徵以及產品所代表人群屬性、心理認同、身分認同等因素來選擇產品，而不會聽從部分官方媒體、廣告商的說辭。應該說，現在的年輕人在選擇商品時，更加註重個性化和內在需要。其次，智能手機就是一類很典型的範例。說到國產智能手機，我最先想到的是華為、vivo 等品牌，這些畢竟是我們中國人自己研發的品牌，對於中國年輕人的使用習慣和需求都比較瞭解，也就更容易開發出中國年輕人喜歡的產品。"



另一方面，國家也大力支持本國生產商，使其在全球市場具有競爭力。中國國務院通過了《中國製造2025》計劃。



其最終目的，就是讓中國成為世界工業強國。根據該計劃。中國應當塑造和推動自己的品牌，實現製造業的全面升級。



的確，一些成就現在就能看到。例如，騰訊公司總市值為5080億美元，是亞洲最高。而且全球超過它的企業也僅四家--蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、微軟。騰訊和它的本國競爭對手阿里巴巴都已引進移動支付系統，其規模暫時在世界上沒有同類。中國通信設備生產商華為不久前推出世界首個客戶終端5G，讓迄今為止一直在該領域領先的美國競爭對手感到不安。正如肖雪萍指出的那樣，所有這些無疑將促進愛國情緒的提升，尤其是在年輕人中--他們比其他人更看中技術成就，而這又會影響到他們的消費偏好。



她補充道，"近些年國內的文化意識形態也出現了更加尊重中國傳統文化的趨勢，關注中華民族偉大復興和文化認同感。這種潛意識層面對本民族的認同也是國人更願意選擇國貨的一個因素"。



一些中國公司塑造出成功的品牌，其產品已在許多國家市場居首。例如，華為手機，不僅在中國，在亞洲另一超大市場印度，也是最暢銷手機。在俄羅斯華為手機的知名度也在逐年提到。根據二月份的統計結果，華為手機銷售量首次超過蘋果，位居第二，僅次於三星。