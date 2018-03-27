美歐抱團反俄背後的算盤

中評社北京3月27日電／美國和多個歐洲國家２６日聯手驅逐多名俄羅斯外交官。這是自美國總統特朗普上台以來，爭吵不斷的美歐難得地“團結”在一起。



新華社報道，分析認為，美歐在特朗普上台後分化明顯，這次能夠抱團反俄，除了抹黑俄羅斯國家形象，還意在藉機展示跨大西洋傳統盟友關係依然牢固。在國際格局深刻變化和美歐關係分化的背景下，美歐刻意“秀團結”也折射出其焦慮和無奈。



共秀“團結”



此輪西方國家聯手反俄，起因是俄羅斯前情報人員斯克里帕爾及其女兒在英國遭神經毒劑襲擊。英國政府稱，俄羅斯“極有可能”與此事有關。這原本是英俄兩國之間的事情，但英國向美國和其他歐洲國家求援，並得到積極回應。



３月１５日，美英法德四國發表聯合聲明，共同譴責俄羅斯。上週歐盟峰會期間，歐盟宣佈召回駐俄羅斯大使。２６日，美國和多個歐洲國家相繼宣佈驅逐俄羅斯外交官、關閉領事館等決定。



美歐這次能夠在反俄問題上達成一致，直接原因是雙方都對俄羅斯心存不滿，國內反俄仇俄派希望藉機打壓俄方。



分析人士指出，此次西方國家一致對俄“發力”與剛剛舉行的俄總統大選不無關係。俄國家杜馬（議會下院）國際事務委員會副主席切帕認為，西方對普京支持率高企感到失望，“由於沒能看到俄羅斯社會的分裂，西方國家希望再一次抹黑俄羅斯的國際形象。”



中國現代國際關係研究院副院長馮仲平說，此輪西方聯手反俄，英國扮演了關鍵角色，作為歐洲國家，英國與歐洲大陸國家立場接近，同樣作為美國的特殊夥伴，英國更容易對美施加影響。

