黃偉哲登門拜會　陳菊勉努力整合

陳菊告訴黃偉哲黨內初選競爭必然也自然，但要去整合。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月27日電（記者 高易伸）日前在民進黨台南市長初選勝出的“立委”黃偉哲今日下午拜會高雄市長陳菊。黃偉哲表示，陳菊是他學生時代就認識的前輩，在選舉中給我們很好的建議，未來也可在競選及市政上跟高雄請益交流。他讚陳菊在政壇上的施政滿意度很高，值得後輩學習，因此今日造訪公事私誼皆有。



黃偉哲下午四時率友人前“勞動部”政次郭國文、綠議員邱莉莉等人共同拜會高雄市長陳菊，會面時現場開放五分鐘，旋後舉行閉門會議。代表民進角逐下屆高雄市長的綠委陳其邁本月14日也來拜會陳菊，陳菊雖然要卸任，但在黨內的地位與份量似乎不減反增。



陳菊下午率兩位副市長許立明、史哲接見黃偉哲一行。面對初選過後的整合，陳菊對黃偉哲表示，黨內初選競爭“必然也自然”。過去高雄縣市合併那一年（2010年）民進黨也內也有初選，因此黨內初選難免競爭，但最後都要努力去整合。（陳菊當年的競爭對手為同黨籍的高雄縣長楊秋興，但楊最後以無黨籍參選落敗）



面對黃偉哲請益，陳菊說，自己執政12年來舉行南高屏首長會議，在區域發展爭取更多資源，讓南北更平衡，未來黃偉哲跟陳其邁要密切合作。黃與陳都是同一個世代，會面臨很多南台灣的發展問題。



黃偉哲附和表示，蔡英文提出區域治理的概念之前，其實南高屏澎就在菊姐的號召下有了這樣的運作與論壇舉辦。



陳菊與黃偉哲簡單寒暄後便“清場”舉行閉門會議，兩人預計會面一個鐘頭。



黃偉哲拜會陳菊之前，媒體也詢問未來是否會拜會台中市長林佳龍？



黃偉哲表示，林佳龍是他台灣大學學長，未來有機會也會去，民進黨執政十幾個縣市，包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等都會陸續安排。