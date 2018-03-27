5年前曾與柯P赴北京　黃煌雄將掌促轉會

陳芳明因不滿呂秀蓮近日批柯文哲背後有紅光，在臉書PO上2013年5月訪延安的照片。當時帶隊的為黃煌雄(圖左)。（照片：陳芳明臉書） 黃煌雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）傳出“行政院”擬提名前“監察委員”黃煌雄出任首屆促進轉型正義委員會主任委員，“行政院長”賴清德在“立法院”也證實這個消息，並希望尋求“立委”的支持。



已卸下監委的黃煌雄近日突然又上新聞版面，在傳出將出任促轉會主委之前，才捲入呂秀蓮爆料無黨籍台北市長柯文哲赴大陸事件。退休的政大教授陳芳明在臉書PO出曾與柯文哲一起赴北京出席蔣渭水研討會，該研討會的主辦人之一即是黃煌雄。陳芳明的臉書並PO出2013年黃煌雄和他在北京的合照。



“立法院”去年12月三讀通過《促進轉型正義條例》，明定“行政院”下設“促進轉型正義委員會”，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不公等任務，於提出完整調查報告後解散。



條例明定，促轉會為二級獨立機關，設置委員9人，由“行政院長”提名、“立法院”同意後任命。“行政院長”為提名時，應指定一人為主任委員，一人為副主委，主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過3人；同一性別人數不得少於3人。



時代力量“立委”林昶佐質詢時詢問賴清德，黃煌雄是否要擔任促轉會主委，賴清德則回覆，“這是事實”。民進黨“立委”羅致政也詢問，賴清德則說，他們會正式對外提名，希望“立法院”可以支持。羅則說，他們一定會支持，黃是非常適當的人選。



黃煌雄為台大研究生協會第1屆主席、第1屆增額“立法委員”、第二屆“國大代表”、第三、四屆“監察委員”。“監委”期間，黃煌雄為陳水扁的醫療人權奔走，最終促成扁保外就醫。