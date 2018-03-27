中國前兩個月工業企業利潤保持快速增長勢頭

中評社香港3月27日電／國家統計局今天發佈數據，2018年1至2月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長16.1%，增速比2017年12月份加快5.3個百分點，保持了快速增長勢頭。



據新華社報道，1至2月份，在41個工業大類行業中，29個行業利潤總額同比增加，1個行業持平，11個行業減少。對利潤增長加快拉動較大的行業有：非金屬礦物製品業利潤同比增長56.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長17.6%，石油和天然氣開採業增長1.38倍，電力、熱力生產和供應業增長38.3%，醫藥製造業增長37.3%。



工業企業利潤保持較快增長的同時，運行品質繼續提高。一方面，企業盈利能力繼續增強。數據顯示，1至2月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.1%，同比提高0.33個百分點。另一方面，資金效率繼續改善。當期，規模以上工業企業產成品存貨週轉天數為17.4天，同比減少0.2天；應收賬款平均回收期為47.4天，同比減少0.2天。



與此同時，供給側結構性改革繼續推進，去槓桿、降成本成效持續顯現。在槓桿率方面，2月末，規模以上工業企業資產負債率為56.3%，同比降低0.8個百分點。在成本方面，1至2月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本費用為92.4元，同比減少0.27元。



“總體看，隨著供給側結構性改革深入推進，工業經濟運行呈現積極變化，工業收入保持良好增長態勢，企業效益開局向好。”國家統計局工業司工業效益處處長何平說。