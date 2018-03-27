美學者：美中貿易衝突　台灣要處理美豬問題

藍委江啟臣辦公室召開“美中貿易戰，台灣怎麼辦？—美中政經變化下台灣的危機與轉機 ”論壇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）針對中美可能引發的貿易大戰，台灣的因應之道為何，國民黨“立委”江啟臣今召開論壇探討。美國學者祈凱立（Kharis Templeman）在會中表示，此次貿易戰不一定是場戰爭，而特朗普並不等於美國政府，所以還是要看美國政府實際採取的動作，但特朗普的確很注意台灣，另外，美豬進口台灣問題也是美國國會所關切的，因此台灣在此貿易衝突中要求生存，沒有美豬大概就不用談了。



江啟臣辦公室今天是在“立法院”中興大樓，召開“美中貿易戰，台灣怎麼辦？—美中政經變化下台灣的危機與轉機 ”論壇，由江啟臣主持，邀請史丹佛大學費里曼中心研究員祈凱立、國民黨“立委”林為洲和“國家政策研究基金會”經濟組召集人林祖嘉等人出席與談。



江啟臣在會中表示，美中兩強貿易衝突或是戰爭，雙方已經出手，怎麼演變？台灣的機會在哪裡？是大家關心的，而中國崛起是客觀事實，全世界包括美國不能忽略這事實，特朗普已把大陸視為首要戰略對手，此次貿易上的出手就是，但美中間有貿易互賴，戰略共同利益，因此利益的議價跟交換絕對會是常態。



江啟臣說，而兩岸絕對是美國跟北京政治博弈的可操作政治性籌碼，更直接因素是特朗普的政治性格，更善於運用籌碼，戰略補償會更常見，譬如通過的台旅法等，接下來要戰略平衡的話，美國會不會答應北京其他條件，如果台灣在這博弈環境下沒有看清自己角色，不要講機會，在沒有得到利益前可能就先受害了。



祈凱立則說，過去五年美國學界對美中關係都是相對悲觀，美國的中國政策調整是可能且必然的，而目前美國政策環境，人變成關鍵，特朗普用人的哲學跟喜好，也證明了人事影響決策的關鍵，現在上來的新官員都是比較支持台灣，台美非官方關係，可能有機會進一步發展。



祈凱立提到，而特朗普不等於美國政府，政府是在做事的，特朗普只出一張嘴，所以實際發展還是要政府採取的動作，因此此次的貿易戰不一定是個戰爭，但特朗普的確非常注意到台灣的角色。另外美豬進口台灣的問題也很敏感，台灣如果要維護經貿利益，美豬問題就是關鍵，美國參議員常說沒有談豬肉就不用談了，可以想見這重要性。



林祖嘉指出，現在中美說要上談判桌了，這非常有可能，特朗普是標準商人，對朝鮮態度就是這樣，以戰逼和，但貿易跟政治不太一樣，貿易雙邊合作都有好處，開戰都沒好處，因此談判後如果大陸市場能多開放些，對雙方都有好處。