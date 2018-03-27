日本內閣會議敲定TPP新協定相關法案

中評社香港3月27日電／關於不含美國的11國簽署的跨太平洋夥伴關係協定（TPP），日本政府在27日的內閣會議上，敲定了令其生效所必須的相關法案以及新協定批准案。力爭經國會審議後，在6月20日國會閉幕前獲得通過。日本政府希望在參加國中率先推進國內手續，在今年年底至明年早些時候使TPP生效。相關法案包括《著作權法》、《畜產品價格穩定法》等10部，修法旨在保護知識產權以及支援畜產農戶等。



共同社消息，對於美國啟動鋼鐵進口限制等保護主義抬頭，全球的憂慮加劇，日本經濟再生擔當相茂木敏充在內閣會議後的記者會上強調：“TPP共識從推進自由貿易的觀點來看，是劃時代的成果。日本引領新規則的意義非常重大。”



相關法律曾在2016年12月獲得通過，此次修法的目的是將法律施行日修改為新協定的生效日。已通過的內容不會做大幅改變。



如果相關法律施行，音樂、書籍等的著作權保護期將從現行的50年延長至70年，此外還將實施補貼牛豬肉畜產農戶虧損的經營穩定措施等。



日本等11國在美國退出TPP後達成了新協定，從原先的協定中凍結了22個項目的實施。因此，新協定的內容也需要得到國會批准。



TPP將在11國中的6個以上國家完成議會批准等國內手續起60天後生效。