張小月喊話盼與陳德銘會面　地點不拘

海基會新任董事長張小月。（中評社 倪鴻祥攝） 海基會新任董事長張小月接受媒體聯訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）前陸委會主委張小月今天正式接任海基會董事長，她是海基會成立以來第一位女性董事長，會後她向媒體表示，希望能在適當的機會，在公平、對等、尊嚴的基礎上，和大陸海協會長陳德銘會面， 這樣才能促進兩岸良性互動。



海基會下午先由卸任董事長田弘茂主持是第十屆董監事會第二次聯席會議，通過新任董事長人事案後，張小月出席繼續主持會議，田弘茂先行離去。



張小月在董監事聯席會結束後向媒體說明。她表示，會將她的任命公文通知對岸，說明從今天起由她擔任海基會董事長，期待兩岸共同合作，早日溝通對話，促進交流。



外界關注田弘茂曾表示希望與陳德銘在金門會面，如今田去職後，張小月是否也願與陳德銘會面？



張小月表示，當然希望能會面，最主要是兩岸彼此要能尊重，求同存異，大家在公平、對等、尊嚴的基礎上會面，這樣才能是促進兩岸良性互動，至於地點都沒問題。



她指出，台灣應走出去，盡量廣結善緣，台灣與中國大陸之間也應該要有良好的互動，套一句現任陸委會主委陳明通的話說，希望中國大陸能換位思考，將心比心，大家在公平對等尊嚴，相互尊重的立場發展關係，多從人民福祉與角度出發，這是民眾期待希望看到兩岸關係穩定前進、是一個發展的局面。



媒體問，未來是否會出席“立法院”內政委員會？張小月說，只要有需要，她都願意出席“立法院”內政委員，也會去拜會內政委員會每位“立委”及“立院”各黨團。



對於服務台商，張小月說海基會最好站在服務的角度，別讓台商左右為難，別讓他們在兩岸中間覺得困擾，中國大陸的發展，台商其實扮演很重要的角色。