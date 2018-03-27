北市府要拆八百壯士帳棚　成員依舊喝茶聊天

“八百壯士”帳篷。（中評社 梁雁攝） 中評社台北3月27日電（記者 梁雁）獨派“公投護台灣聯盟”在“立法院”旁的帳篷上周被台北市政府拆除，今天傳出附近的反年改團體“八百壯士”帳篷也將被拆，台北市長柯文哲今天稱這是要中止“政治路霸”佔用馬路。雖然目前“公投盟”帳篷已剩下殘骸，“永久和平發展協會”和“八百壯士”的帳篷卻都還完好如初。



台北市政府今天表示，八百壯士的路權23日已到期，將隨時進場拆除。八百壯士表示，有依法申請，有不足會補件；若台北市府硬幹，後果自行承擔。



中評社記者至現場查看，“八百壯士”的帳篷仍非常熱鬧，一大群人坐在裡頭喝飲料聊天，背後的看板寫著大大的“第400天”字樣，不受市府拆除通知的影響，標語、旗幟都還高掛帳篷外。



為抗議蔡政府的年金改革，由退伍軍人團體發起的“八百壯士捍衛權益行動”，從2017年2月21日起在“立法院”前搭帳棚“埋鍋造飯”，軍校各年班為單位輪流駐守。



“公投盟”帳篷被拆後已過了四天，至今每天24小時都派成員駐守，今天負責獨自留守現場的公投盟成員李先生表達難過之情，他說，九年半來只要有空就會到帳篷幫忙。



原帳篷位置現在堆滿了來不及收拾的雜物，原本架在一旁的標語也扭曲成一團，依規定明天就必須把現場清理乾淨。



在“公投盟”原帳篷位置對面的“永久和平發展協會”帳篷也空蕩蕩，帳篷中只有大型桌椅，沒看到任何傳單或標語。

