海基會發函告知張小月接掌　海協會未回

海基會依“最速件”方式發函通知海協會，張小月接任海基會董事長。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）前陸委會主委張小月今天下午獲得海基會董監事聯席會同意，通過人事案正式接任海基會董事長，會後海基會依“最速件”的方式發函通知海協會，但尚未接獲海協會的回應。



海基會在張小月主持董監事聯席會結束後，以“最速件”的為名，致函海協會，指海基會於27日召開第十屆董監事第二次聯席會議，選任張小月為董事長，並於當日就職，特此函告。



海基會發函通知海協會後，尚未接獲海協會的回應。