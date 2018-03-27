波音公司第9999架737系列飛機在津接收

中評社香港3月27日電／今天，一架在機頭上特別裝飾了“9999”紀念標識的波音公司737系列飛機平穩降落在天津濱海國際機場，這標誌著奧凱航空成功接收波音公司737系列的第9999架飛機。至此，奧凱航空波音機隊規模增至27架。



據新華社報道，該架飛機的機型為737-800，機身號為B-1228，是波音公司737系列的第9999架飛機，於美國時間3月23日正式交付奧凱航空，3月24日從美國西雅圖波音機場起飛，途經夏威夷、塞班兩地，於3月27日抵達天津濱海國際機場。奧凱航空接收的這架新飛機採用全經濟艙佈局，配以全新的波音“天空內飾”，並在座椅上加裝可調節頭枕，將為旅客帶來更温馨舒適的飛行體驗。



波音民用飛機集團東北亞銷售副總裁安瑞生說，奧凱航空是中國國內首家民營航空企業，十餘年來，奧凱與波音始終保持良好的合作關係，此次將其737系列的第9999架飛機交付奧凱航空，祝願奧凱航空“開啟一個新時代，開闢一段新徵程”。



記者瞭解到，奧凱航空接收的這架波音737-800飛機將在3月底正式投入運營，首條航線由天津飛往長沙。目前，奧凱航空已在天津、長沙、西安、南寧等城市設立運營基地，累計開通國內外航線150餘條，航線網絡覆蓋70餘個國內外城市，年運送旅客超過600萬人次。