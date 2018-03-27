西方驅逐逾百名俄外交官　掀新一輪對抗

中評社北京3月27日電／俄羅斯外交部26日發表聲明，強烈抗議西方國家驅逐俄外交人員，並表示將採取回應措施。截至目前，包括歐盟成員國和美國等20多個西方國家集體驅逐逾百名俄羅斯外交官，以回應俄羅斯前特工在英國“中毒”事件。



新華社報道，分析人士指出，西方國家此次在案件調查未有定論的情況下聯合驅逐俄外交官，凸顯其冷戰思維，將令惡化的俄西關係雪上加霜。



英俄矛盾擴大



據英國媒體報道，俄羅斯前特工斯克里帕爾及其女兒本月4日在英國威爾特郡索爾茲伯裡市街頭一條長椅上昏迷。英官方稱，兩人中了一種軍用級別神經性毒劑，俄羅斯“極有可能”與此事有關聯。



俄方對此堅決否認，並指責英方拒絕向俄方透露詳情，拒絕答覆俄方就“中毒”案向英方表達溝通合作的願望。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯或蘇聯從未進行過英國所指責的神經毒劑“諾維喬克”項目研究。



儘管俄前特工“中毒”事件的調查未有定論，英國在歐洲和北美的盟友國相繼發聲聲援英國，英俄外交衝突也迅速升級為西方陣營繼烏克蘭危機後發起的與俄羅斯之間的新一輪對抗。



在英國和俄羅斯相繼宣佈驅逐對方23名外交官後，歐盟23日宣佈召回歐盟駐俄羅斯大使。26日，包括德國、法國和意大利等在內的16個歐盟國家以及烏克蘭和挪威等其他歐洲國家也宣佈各自驅逐一定數量的俄外交官。



美國政府26日則宣佈，將驅逐約60名俄羅斯外交官，並關閉俄羅斯駐西雅圖領館。加拿大政府當天也宣佈驅逐4名俄外交官。



俄外交部發表聲明，譴責英國的盟友在缺乏客觀詳盡調查的情況下盲目追求西方一致，而不惜損害其理智、國際對話規範和相關國際法準則，並警告說俄方將作出回應。

