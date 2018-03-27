強化軍事合作　印度與美討論通訊相容與安全協定

中評社香港3月27日電／印度與美國簽署後勤支援協定後，印度高層說，為方便印度與美國兩軍必要時進入對方基地協同作戰，雙方將討論簽署通訊相容與安全協定，讓美國為印度安裝高安全性通訊設備。



中央社據印度“經濟時報”報道，一名匿名的印度政府高層人士指出，1個美國技術團隊將於4月訪問新德里，向印度說明雙方有意簽署的通訊相容與安全協定。



報道指出，兩國原訂在2+2(外交部長和國防部長)對話時討論上述協定，但因必須等到美國新國務卿提名人蓬佩奧(Mike Pompeo)人事案在國會獲得通過，雙方才會進行2+2對話，因而決定不再延遲印度關切的軍事通訊安全技術問題，就此提早商討。



由於印度和美國尚未簽署安全協定，導致美國出售無人機等武器系統給印度時，不會安裝高安全性通訊設備，印度因此必須在國際軍火市場上尋找其他替代品而出現安全問題。



報道指出，只要印度與美國簽署安全協定，美國將可為印度安裝高安全性通訊設備。



此外，印美若擁有相同的高安全性通訊設備，在雙方軍隊協同作戰或相互使用對方軍事基地時，就能透過安全協定使用同一通訊網路，以強化雙方軍事合作能力與安全性。



不過，報道說，印度國防機構部分人士對與美簽署安全協定持反對意見，認為簽署這項協定後，將使印度擁有的俄製武器系統很難與美國平台整合；而安全協定允許美國定期派人到印度檢查設備以確保安全性，也有人反對。



在中國軍事崛起、擴大海軍在印度洋活動，並積極透過貸款等方式強化與印度鄰國關係後，印度決定放棄過去的不結盟政策，最近與美國、日本和澳洲形成四邊聯盟，希望抗衡中國在印度太平洋地區的擴張，印度與美國因此有更緊密的軍事合作。