中評智庫：從華為成長看中美交鋒實質與未來

與美較量，幫助了華為的成長。 中評社香港12月17日電/國際關係學院公共管理系副教授于強博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《中美交鋒的實質和未來：華為成長哲學的視角》。半年過去了，回頭再來看這篇文章，仍深有啟發。作者認為：“無論是貿易問題還是台灣問題，特朗普的目的只有一個，就是面對日益發展強大的中國，美國試圖通過“擋”的方式來阻撓中國的崛起。不過這種手段並非特朗普首創。2003年，面對不斷崛起的華為，美國政府就極盡各種手段，阻止華為的发展。然而事實表明，美國的阻撓不僅沒有擋住華為發展的步伐，反而成了華為加速崛起的助力。美國政府無法阻擋一個中國公司的崛起，自然就更無法阻撓整個中國的崛起。本文試圖通過對華為與美國政府十幾年來互動歷程的回顧，預測中美正在進行的這場較量的未來。”文章內容如下：



一、赴美考察，決定了華為的開放



1997年歲末，任正非帶領華為公司的高管們橫跨美國大陸，從東到西，訪問了休斯公司、IBM、貝爾實驗室、惠普公司等美國企業。那一年的聖誕夜，任正非帶領大家在矽谷的一家小旅館中，三天沒有出門，開了一個工作會議，總結美國之行的所感所想。



給大家最大刺激的，不是這次訪問的幾家公司，而是曾經的美國電子業霸主、此次無緣訪問的王安電腦公司。這家公司的浮沉，給華為管理層以極大的震動和啟示。



1975年，王安公司推出了世界上第一台具有編輯、檢索功能的文字處理機。這款機器可以在螢幕上直接顯示文字，用鍵盤快速修改文稿，它把美國辦公室的文員從笨重的打字機中解救了出來。這款產品一經面世，從白宮到企業，再到各大機構，訂單雪片一樣飛向王安電腦公司。當時正在醫院接受治療的IBM掌門人小湯瑪斯·沃森從報紙上看到這一消息後，大聲斥責身邊的人：“怎麼會這樣!為什麼不早告訴我!”



王安走向了輝煌，鼎盛時期，王安電腦公司員工3萬多人，年營收30億美元。王安本人也以20億美元的個人財富成為美國第五大富豪。比爾·蓋茨曾說，如果王安公司沒有隕落，世界上可能就沒有今日的微軟公司。①



然而就是這樣一家公司，卻在1992年轟然倒下。