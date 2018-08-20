中評智庫：管控台海 維繫和平

維護兩岸和平發展一直是大陸對台政策的主要方向 中評社香港8月20日電/華東師範大學兩岸交流區域發展研究所副所長包承柯教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《對台海的管控保證台灣海峽的和平與穩定》。作者認為：“今年4月以來，解放軍陸軍在台灣海峽的西側泉州市外海進行實彈演習；與此同時，解放軍空軍連續多日派出多批次戰鬥機和轟炸機圍繞台灣島展開繞島飛行訓練；解放軍海軍派出航空母艦戰鬥群在巴士海峽東側進行軍事訓練。這一系列的軍事演習和軍事訓練都被看作是中國大陸對台灣島內的‘台獨勢力’的嚴重警告，管控兩岸日益升高的緊張局勢，以穩定台海和平發展的進程。運用政治和軍事力量進行管控是維護台海地區和平的重要保障。兩岸關係正處在激烈動盪和變化之中，‘台獨分裂勢力’並不會就因為大陸進行一兩次軍事演習而輕易放棄其追求‘法理台獨’的政治目標，台灣島內的台獨分子還會繼續不斷地以台獨為目標，挑釁中國大陸對台政策的底線，因此大陸對台海局勢的管控還會持續，力度還會進一步加大。”文章內容如下：



一、前言



自民進黨上台掌控台灣政局，一直拒不願意承接馬英九當局已經接受的“九二共識”，使得兩岸關係中衝突性因素不斷升高。去年下半年以來，在民進黨的操弄下，台灣“立法機構”修改了所謂的“公投法”，降低了公投議案通過的門檻。部分台獨分子乘勢藉“2020東京奧運會”之名，舉辦所謂“台灣正名”公投，企圖改變“台灣屬於中國一部分”的現狀，挑釁大陸對台政策的底線。



為了防止兩岸關係走向失控，中國大陸開始從多方面入手，對台海局勢進行管控。中國大陸先後派遣包括“遼寧號”航空母艦在內的陸海空軍力量，開展繞台飛行訓練和實彈演習，並明確向台灣島內的“台獨勢力”發出嚴厲警告，對“台獨分裂勢力”的破壞兩岸穩定的行為進行管控。在這一艱巨複雜的局面下，中國大陸對台海局勢的管控一方面是向台灣當局推行的漸進式“台獨”發出嚴厲的警示，另一方面表達了對維護中國領土完整堅定的決心，並充分顯示出大陸具備管控的能力。



對台海地區進行管控是維護國家主權和領土完整的重要宣示，也是預防區域內衝突的有效手段；通過政治、經濟、外交和軍事的多種方式，傳達中國大陸維護和平的強烈意志，警示破壞穩定要付出的代價，並由此迫使對手改變政策目標，進而實現區域內的穩定。