中評智庫：從三個維度探尋兩岸發展規律

中評社香港8月10日電／中評社常務副社長、中評智庫基金會執行董事、兩岸關係和平發展協創中心教授周建閩在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《從島內、外部勢力與大陸三個維度的矛盾進程探尋兩岸關係發展規律》，作者認為：“兩岸關係的發展變化，從來離不開島內、外部勢力及祖國大陸三個因素的綜合影響。幾十年來，這三個因素在自身不斷發展變化的同時，也相互作用、相互影響和相互矛盾，從而使兩岸關係的發展進程波瀾起伏，充滿矛盾衝突與各種博弈；而兩岸關係發展出現種種不穩定、矛盾迭加的現象，又似乎給其蒙上一層迷霧，使人難以探尋其發展規律。這需要我們循著島內、外部因素和大陸三個維度的歷史發展脈絡與現實關係進行綜合分析，理清兩岸關係發展的矛盾規律，總結其發展規律，從而準確預測與把握未來兩岸關係的發展趨向。”文章如下：



一、島內因素是兩岸關係跌宕起伏的主要變數



台灣作為兩岸關係發展的主體之一，其自身的歷史發展進程與內部的矛盾衝突，始終是兩岸關係發展的主要變數。這些變數既推動了兩岸關係的發展，也給兩岸關係帶來嚴重阻礙，這是我們必須深刻理解、認識的兩岸關係發展基本參數。



1、殖民歷史對兩岸關係的影響和危害



自“甲午”戰敗，清政府與日本簽訂了賠款割台的“馬關條約”後，台灣自此成為日本殖民地長達50年之久，直到二戰結束，日本戰敗後台灣才回歸祖國。



50年的殖民歷程，大多數台灣同胞從來沒有放棄自己作為中國人的族群認知，一部台灣殖民史，也是一部台灣人民的抗日史①。在日本統治台灣的過程中，為使台灣同胞屈服，從早期的武力鎮壓，到中後期有限度的懷柔政策和“皇民化”政策，台灣社會也因此發生了分化和撕裂。一部分中上階層改換門庭，以成為“日本人”為榮。其遺毒流傳至今，今天台灣社會變態的“哈日熱”與此密切相關，不少台獨頭目也大多是這種“偽日本人”（如李登輝、辜寬敏）或其後裔（如蘇貞昌等）。