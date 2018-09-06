中評智庫：南海仲裁案與南海斷續線

中評社香港9月6日電/南京大學中國南海研究協同創新中心高級研究員郁志榮在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《南海仲裁案與南海斷續線》。作者認為：“中國與南海鄰國海上劃界必須以南海斷續線為基礎進行談判，對線內的島嶼、上覆水、海床和底土的法律地位可藉用《公約》的領海制度、專屬經濟區制度以及大陸架制度進行合理解釋，但絕不是按照《公約》進行劃界談判，而且在引用後兩項時須排除200海里的距離概念。中國政府和權威專家學者從來就沒有把南海斷續線說成是領海線，認為其是領海線的不是法盲就是別有用心的’政治流氓‘。”文章內容如下：



一、前言



菲律賓專欄作家弗蘭西斯科·塔塔德，又是著名記者和政治人物，曾擔任菲政府部長和國會參議員。他指出，菲律賓憲法規定，政府財政撥款一定要有法律依據。菲律賓為南海仲裁案請律師，共花費了3000萬美元。但到目前為止，菲律賓為南海仲裁案的撥款情況一直沒有公開。南海仲裁案臨時仲裁庭在2016年7月12日作出非法無效的所謂最終裁決時候，菲律賓前教育部副部長安東尼奧·瓦爾德斯表示，南海仲裁案臨時仲裁庭看似仲裁菲律賓與中國的爭端，實際整件事情由美國操控。他說：“這個仲裁的唯一受益者絕對不是菲律賓，而是美國，他們是為了反對中國而做的。”他說：“前總統阿基諾三世及其政府決定將中國告上仲裁庭。那個政府十分聽話，美國讓他們做什麼說什麼他們都照做……仲裁庭的設置和人員也十分可疑，中國拒絕參與仲裁是有道理的。”有菲律賓媒體聲稱，美國應該為菲律賓聘請仲裁庭律師的花費報銷，因為仲裁案給了美國干預南海的絕佳藉口。



對此，在7月18日美國國務院例行記者會上，發言人馬克·托納否認美國參與南海仲裁，也不建議中國放棄其主張。據美國國務院官網7月18日消息，記者會上，有記者詢問托納（美國國務院發言人），中國表示要封鎖部分南海海域以進行軍事訓練，對此有什麼看法？托納重申了仲裁結果出爐後美國秉持的立場，即呼籲中國利用此次機會關注聲索國所思所想，並依據合法的外交途經解決爭端。托納強調，不希望看到南海局勢繼續擴大；呼籲各方尋求不包括軍事衝突或人為建島等行為在內的解決機制。記者追問是否會建議中國放棄其主張，托納回應稱，從未說過要這麼幹。對於南海問題，托納聲稱一貫堅持和平手段化解衝突。托納強調，美國不對任何一方的聲索主張下判斷。接著，記者質問，對於整個南海仲裁過程，美國是否為菲律賓提供過任何形式上的幫助，比如資金、人力或證據等？托納聲稱，美國從未加入到南海仲裁隊伍中去；美國對仲裁結果沒有發揮絲毫影響力，也無意施加影響。托納說，“事實上，我們認為整個過程客觀，無關政治。”對於“九段線”問題，托納含糊其詞，衹是一再強調，整個仲裁過程不受政治干擾，尊重仲裁結果。