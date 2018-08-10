社評：從津巴布韋大選看非洲民主繁榮的坎坷

姆南加古瓦與查米薩 中評社香港8月10日電（作者 樂國平）8月3日，津巴布韋公佈總統大選的結果，執政黨民盟領導人、現任總統姆南加古瓦贏得超過半數選票，擊敗反對黨爭取民主變革運動候選人查米薩，獲得連任。不過，查米薩認為自己才是勝者，宣稱計票存在舞弊，要求徹查。而查米薩的支持者走上街頭，同軍警發生了激烈衝突，造成人員傷亡。國際社會紛紛呼籲津巴布韋選舉雙方保持克制，談判解決問題。



津巴布韋近十多年可以用多災多難來形容，該國的通貨膨脹之嚴重早已成為國際獵奇新聞的談資。津國的政治民主、族群關係、民生問題則充滿血淚，令世人同情唏噓。



回顧津巴布韋多舛的發展歷程，可以說造成該國不幸的最大責任人就是穆加貝。這個已經94歲高齡的前總統曾是終結白人種族主義政權的英雄，在80年代上台伊始執行民族和解政策，並與多數國家保持良好關係，受到廣泛讚譽，但隨著其年事已高，穆加貝越發戀權，加之任人唯親、貪腐嚴重、殘酷打擊反對者。並且其諸多政策越發荒唐和冒進，煽動族群仇恨、大搞平均主義、惡化與國際社會關係，這些錯誤的政策導致津巴布韋糧食短缺、民不聊生、政治黑暗、社會動蕩，穆加貝本人也眾叛親離。終於在2017年，曾經是穆加貝盟友的時任副總統姆南加古瓦聯合軍方發動政變，迫使穆加貝辭職，姆南加古瓦繼任總統。



穆加貝被逼下了台，自然對姆南加古瓦懷恨在心，此番大選，老人家帶著他不受歡迎的妻子格蕾絲現身投票站，並公開宣稱絕不會投票給姆南加古瓦。外界篤定，穆加貝把票投給了反對派領袖查米薩。甚至有傳言稱，查米薩與穆加貝秘密達成了協議，如若當選將邀請格蕾絲加入政府，對此，查米薩既沒有承認，也沒有斷然否認。不得不說，穆加貝的支持其實是查米薩的“負資產”，恐怕也是查米薩最終敗選的重要因素，畢竟穆加貝夫婦實在不得人心。



而查米薩所在的爭取民主變革運動本是個具有悲情色彩的反對黨。2008年，該黨的時任領袖茨萬吉拉伊參加總統大選，挑戰寶座上的穆加貝，最後官方公佈的結果是穆加貝以微弱優勢勝出，但民眾普遍相信穆加貝在計票上做了手腳，茨萬吉拉伊的支持者紛紛走上街頭表達不滿，穆加貝則殘酷鎮壓民眾，最終，在國際社會施壓下，穆加貝同意做出一定讓步，由茨萬吉拉伊出任總理，組成聯合政府。但一年後，茨萬吉拉伊遭遇了離奇的車禍，其妻子不幸身亡，他本人亦受傷，民眾懷疑車禍是穆加貝所為。而到了2013年，茨萬吉拉伊再度與穆加貝決裂，被穆加貝排擠出政府。穆加貝下台後，茨萬吉拉伊重獲信心，表態將參加今年的大選，不料在今年2月，茨因為染病在南非去世。查米薩才因此繼任為該黨的領袖。

