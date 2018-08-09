汪毅夫：寧波鄞城盧公祠

汪毅夫系全國台灣研究會副會長（來源：台胞之家） 中評社香港8月9日電（作者 汪毅夫）明末廉吏忠臣盧若騰是福建金門人。《金門志》記：“浙江鄞城東渡門，有祠祀盧牧洲先生。康熙間，當道重修，丹青壯麗，額曰：德馨民社。先生孫朂吾聞之，作詩紀事，有‘廉吏當年惟茹蘗，桐鄉異代尚召魂’之句”。盧牧洲即盧若騰，其鄉晚輩清人林樹梅為作《明自許先生傳》，略謂：“先生盧姓，諱若騰，字閑之，泉州同安人，居金門，為唐監牧地，故號牧洲。其曰‘自許先生’者，遺命題墓之稱也”，“崇禎十三年成進士。禦試召對，稱旨授兵部主事”，“外遷浙江布政司左參議兼按察司僉事分司寧紹巡海道”，“既去，寧波人思之，建祠以奉，稱盧菩薩雲”，“既而唐王稱號於閩，命先生巡撫浙江東口”，“與葉翼雲、陳鼎見鄭成功於安平鎮”，“成功卒，張煌言貽書先生謀複奉魯王監國，會王薨於金門。先生從鄭經，至澎湖已病亟，問今是何日，侍者答以三月十九。先生曰，是先帝（明崇禎帝）殉國日也，一慟而絕”。



明代地方各省設布、按、都三司。其中，布政司設左、右參政和左、右參議以輔布政使，右參政和右參議有分守府州縣之責，盧若騰擔任的“浙江布政使左參議”，品級為從四品；按察司設副使、僉事以輔按察使，分道巡察是副使、僉事的主要職責，分道巡察也分事務性（如巡海道、提學道）和地區性（如寧紹台道）。盧若騰兼任“按察司僉事分司寧紹巡海道”，”按察司僉事”為正五品，“分司”的是事務性的“寧紹巡海道”。寧紹巡海道的駐地設於寧波。盧若騰在寧波為官一任、造福一方，廉潔忠誠，為民興利除弊，是人民歡迎的好官。



2018年8月8日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）

