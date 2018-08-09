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王有源：七絕 立秋感懷
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2018-08-09 00:12:16
中評社香港8月9日電/王有源：七絕 立秋感懷
作者：王有源 山東淄博 教師
今日立秋了，俗語說人過七十年過秋，吾已年屆古稀，人生的秋天與自然的秋天不期而遇，撫今思昔，感慨良多，草成此詩。
——題記
往事依稀歲月稠，
爬山越嶺涉急流。
培桃育李四十載，
碩果飄香在金秋。
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