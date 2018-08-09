中評社香港8月9日電/王有源：七絕 立秋感懷



作者：王有源 山東淄博 教師



今日立秋了，俗語說人過七十年過秋，吾已年屆古稀，人生的秋天與自然的秋天不期而遇，撫今思昔，感慨良多，草成此詩。

——題記





往事依稀歲月稠，



爬山越嶺涉急流。



培桃育李四十載，



碩果飄香在金秋。