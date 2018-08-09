CNML格式】 【 】 【打 印】 
王有源：七絕 立秋感懷
http://www.CRNTT.com   2018-08-09 00:12:16


　　中評社香港8月9日電/王有源：七絕 立秋感懷　 

　　 作者：王有源　 山東淄博　 教師　

　　今日立秋了，俗語說人過七十年過秋，吾已年屆古稀，人生的秋天與自然的秋天不期而遇，撫今思昔，感慨良多，草成此詩。
　　 ——題記 


　　 往事依稀歲月稠， 

　　 爬山越嶺涉急流。 

　　 培桃育李四十載， 

　　 碩果飄香在金秋。 

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：