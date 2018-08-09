社評：中非是平等夥伴　莫再提新殖民主義

中評社北京8月9日電（評論員 郭至君）上個月，中國國家主席習近平成功對塞內加爾、盧旺達、南非三個非洲國家進行了國事訪問，所到之處引起當地社會的強烈反響。此次非洲之行，是今年3月習近平連任中國國家主席後首次出訪，也是他就任中國國家主席以來第四次對非洲進行訪問。以往每次當中國最高領導人出訪非洲之時，都會從西方國家中傳來一些“酸溜溜”的聲音，這次自然也不例外。CNN七月末一篇報道中就稱，“中國在非洲足跡的擴大也伴隨著問題和爭議，有批評人士稱中國是‘新殖民主義者’，只關心攫取非洲豐富的資源和壓榨這裡的廉價勞動力”。



我們知道，新世紀以來，西方媒體多次熱炒“中國式新殖民主義”的概念，特別是在每次中國國家領導人訪非前後，都會有一些密集的批判聲音出現。然而，真正去細究新殖民主義的概念，我們發現，西方的一些輿論完全站不住腳，完全是自己打自己的臉。



新殖民主義的概念是採取比殖民主義更隱蔽、間接的殖民侵略手段，充分利用其經濟優勢，對他國進行政治、經濟、文化侵略（必要時也使用軍事手段），把已取得政治獨立的國家置於自身控制之下，以使這些國家繼續充當其商品市場、原料產地和投資場所，最大限度地榨取財富。新殖民主義主要有以下幾個特徵，包括：通過各種附加不合理條件的“援助”，從接受援助國獲取各種特權；通過跨國公司直接投資，占領市場，獲取高額利潤；低價購買發展中國家的原材料和初級產品，進行不等價交換；利用技術優勢進行技術壟斷，在轉讓技術時進行敲詐。



然而，事實說話，讓我們來看看最近的一些中非合作的數據。2017年中國與非洲貿易額達到1700億美元，與10年前相比增加了1.2倍。根據2017年麥肯錫的報告《獅龍共舞》，中國在非洲的企業總數已經突破1萬家，雇傭非洲工人達30萬之多。而這之中有將近一半的中國企業針對非洲市場推出了新產品和新服務，有的中國企業通過改進技術和規模效應，將現有產品和服務的價格降低了40%。而且，大量的非洲政黨幹部、政府員工和大學生被邀請到中國，讓他們了解中國的世界觀。目前，非洲留學生佔中國外國留學生總數的1/4左右。同時，中國還承諾給非洲夥伴軍隊的反恐鬥爭提供支持，包括在高科技和網絡空間方面的支持。而習主席此次非洲之行一共簽署約40項合作協議，其中包含許多造福雙方人民的大項目，則再次印證中非合作是務實且惠民的。

