王高成語中評：美台關係不可能凌駕美中關係

王高成。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月9日電（記者 楊騰凱）淡江大學國際事務學院院長王高成接受中評社專訪表示，此次蔡英文出訪僅過境美國西部城市，未到華府，顯示就算美國國會通過《台灣旅行法》，美國總統特朗普也提升美台官員的接觸程度，美國仍以對中政策為主軸，美台關係不可能凌駕美中關係。



王高成為台灣大學政治系學士、台灣大學政治系研究所碩士、美國賓夕法尼亞大學政治系博士，曾任淡江大學國際事務與戰略研究所所長，現為淡江大學國際事務學院院長，研究專長包括國際關係、美國外交政策、亞太區域安全、兩岸關係、美中台關係。



王高成指出，影響蔡英文過境美國路線的因素，還是美國當局的態度比較關鍵，若能從美東過境，蔡英文一定很樂意，因為這樣可以進一步突顯美台關係的密切，最後蔡英文僅過境美西，顯示特朗普政府的美中台政策還是比較務實謹慎。



王高成進一步說明，雖然美國國會通過《台灣旅行法》，但特朗普並未馬上將美台之間的官方接觸提升到更高程度，此次蔡英文過境美國，沒有到華府地區，和過往“總統”的行程比起來並沒有太大變化。



王高成指出，特朗普政府和中國之間，現在雖然有競爭和貿易的衝突，但美國並不希望把台灣議題也扯進來，以免節外生枝，影響到美中關係的發展。美中之間有正式邦交關係，同時美中之間還有很多重要雙邊議題需要處理，儘管目前雙邊利益在經貿方面有衝突，但最後還是要回歸合作，一昧衝突對美國並沒有好處。



王高成告訴中評社，所以對美國而言，當然還是以美中政策為主軸，美台關係是次要的，雖然基於《台灣關係法》，美國對台灣有一些義務，但美台關係不可能凌駕美中關係。



王高成表示，目前看來，美中貿易戰還會持續一段時間，但是最後雙方勢必會達成某種程度的妥協，畢竟這樣長期拖下去，雙方都要付出成本，對區域及全球經貿也未必是好事，“大家可能邊打邊談，最後產出比較務實的解決辦法”，美國要的還是實質利益，如果長期下去變成零和遊戲，對美國也未必有好處，所以雙方應該會在鬥爭的過程中找到妥協的方法。



王高成指出，接下來美國期中選舉即將到來，如果民主黨獲勝，代表共和黨的特朗普會面臨更大的壓力，顯示選民未必支持他的政策，美國可能就會有所收斂。假如共和黨勝選，特朗普的政策就可能會延續，甚至有人也認為存在著第三種可能性，就是特朗普現在只是作秀而已，等選票拿到手了，政策還是會調整。



王高成說，各種可能性都存在，最後仍要看選舉結果出爐後，美方如何進行反應。