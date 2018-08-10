趙春山語中評：兩會要復談　才不會誤解下去

趙春山認為，兩會應該要復談，否則兩岸會一直誤解下去。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月10日電（記者 黃筱筠）陸委會為了東亞青運，希望金門縣政府暫緩兩岸通水典禮，但無黨籍金門縣長陳福海仍如期舉行見證儀式。亞太和平研究基金會、兩岸交流遠景基金會首席顧問、淡江大學榮譽教授趙春山接受中評社訪問指出，陸委會又失去一次機會，其實陸委會主委陳明通可利用這個機會，要求去大陸參加通水儀式，或是邀請大陸國台辦主任劉結一到台灣，這對兩岸關係來說都可能是進展，但陸委會的動作讓自己顯得兩面不是人。



趙春山建議，目前兩岸狀況應該先從海基會、海協會兩會開始恢復會談，可能之後會形成比九二共識更好的共識也說不定，不談就是一直誤解下去。



趙春山指出，金門通水典禮不管是陳明通去大陸，或是劉結一到金門，或是兩地同步舉行都可以，對於目前兩岸關係都是很好機會，且這樣就把問題丟給大陸，陸方要怎麼接受？或不接受都考驗大陸，若陸方接受可藉著通水，兩岸高層見面處理民生問題，兩邊若見面是好事一樁。但如果大陸不接受，民進黨就可說是大陸干擾民生用水，但現在卻是傷了自已，反而成了兩面不是人。



他表示，兩岸通水本來是好事情，卻出現尷尬狀況。同樣情形是民間航空改名的問題，“交通部”傳出訊息要抵制民航公司，有這個訊息傳出來都不好，但無風不起浪，如果空穴來風，風從哪裡來，蔡政府要去查清楚。這種作法是未蒙其利、先受其害。大陸政策是敏感議題，蔡政府決策一定需要協調，各方單位態度才會一致，但他認為，這常常是揣摹上意的結果，不認為蔡英文會有這樣想法。



趙春山也說，就像陸委會要求不舉辦金門通水典禮的決定，應是陸委會內有人單方面決定，依他對蔡英文了解，應不是蔡拍板決定。他也不認為，這是經過大家充分溝通的決定，這個決定透露出官員沒有考慮到兩岸整體情勢，很多行政單位都出現類似“揣摹上意”的問題，建議涉及重要問題，要召開“國安會”討論。



趙春山指出，東亞青運事件是大陸不希望“台獨”火苗延燒下去，不要東京奧運正名議題繼續延燒，當年爭取東亞青運，事前台中市長胡志強據論確立，台中市政府是按照國際奧會規章辦事，大陸沒有理由打壓。但是用東奧正名當成理由，應該是認為台中市長林佳龍比較偏向獨派，才會這種情況發生。



他認為，國際運動會事關兩岸年輕人的國際競賽，這是好事一件，希望大陸方面也不要有太多政治考量，相對的台灣方面也不要、不應該有太多政治考量，官方政治歸政治，民間交流歸民間。

